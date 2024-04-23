https://ria.ru/20240423/ukraina-1941700661.html

Американский кредит Киеву оплачивается кровью украинцев, заявила Матвиенко

Американский кредит Киеву оплачивается кровью украинцев, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024

Американский кредит Киеву оплачивается кровью украинцев, заявила Матвиенко

Кредит США Киеву оплачивается кровью украинцев, никто никогда его не отдаст, значительные суммы будут разворованы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:25

2024-04-23T10:25

2024-04-23T10:47

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кредит США Киеву оплачивается кровью украинцев, никто никогда его не отдаст, значительные суммы будут разворованы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Если вы видели распределение предполагаемых этих 61 миллиарда, то в основном они будут пополнять свои запасы, истощенные, на Украину, за счет производства оружия на предприятиях своих собственных ВПК, не европейских. То есть это практически поддержка своей промышленности военной. А восемь миллиардов - в кредит, которые будут разворованы", - сказала Матвиенко. При этом она подчеркнула, что кредит "оплачивается кровью украинцев - никто никогда этот кредит не отдаст". "Они уже давно государство-банкрот во всех смыслах этого слова. И часть оплаченных средств своему ВПК они (США – ред.) планируют направить на Украину", - заключила политик.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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Матвиенко: кредит США Киеву оплачивается кровью украинцев Кредит США Киеву оплачивается кровью украинцев, никто никогда его не отдаст, а значительные суммы будут разворованы, заявила Матвиенко в интервью РИА Новости. 2024-04-23T10:25 true PT2M00S

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украина, сша, россия, валентина матвиенко, в мире