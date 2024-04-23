Рейтинг@Mail.ru
Американский кредит Киеву оплачивается кровью украинцев, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 23.04.2024 (обновлено: 10:47 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941700661.html
Американский кредит Киеву оплачивается кровью украинцев, заявила Матвиенко
Американский кредит Киеву оплачивается кровью украинцев, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
Американский кредит Киеву оплачивается кровью украинцев, заявила Матвиенко
Кредит США Киеву оплачивается кровью украинцев, никто никогда его не отдаст, значительные суммы будут разворованы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:25
2024-04-23T10:47
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
валентина матвиенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941704892_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f212bb611c22dcd75d03bd7622d4dd9b.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кредит США Киеву оплачивается кровью украинцев, никто никогда его не отдаст, значительные суммы будут разворованы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Если вы видели распределение предполагаемых этих 61 миллиарда, то в основном они будут пополнять свои запасы, истощенные, на Украину, за счет производства оружия на предприятиях своих собственных ВПК, не европейских. То есть это практически поддержка своей промышленности военной. А восемь миллиардов - в кредит, которые будут разворованы", - сказала Матвиенко. При этом она подчеркнула, что кредит "оплачивается кровью украинцев - никто никогда этот кредит не отдаст". "Они уже давно государство-банкрот во всех смыслах этого слова. И часть оплаченных средств своему ВПК они (США – ред.) планируют направить на Украину", - заключила политик.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Матвиенко: кредит США Киеву оплачивается кровью украинцев
Кредит США Киеву оплачивается кровью украинцев, никто никогда его не отдаст, а значительные суммы будут разворованы, заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.
2024-04-23T10:25
true
PT2M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941704892_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59788e5b0a6e50476d948c2dab919058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, валентина матвиенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Валентина Матвиенко, В мире
Американский кредит Киеву оплачивается кровью украинцев, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: кредит США Украине оплачивается кровью украинцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кредит США Киеву оплачивается кровью украинцев, никто никогда его не отдаст, значительные суммы будут разворованы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
"Если вы видели распределение предполагаемых этих 61 миллиарда, то в основном они будут пополнять свои запасы, истощенные, на Украину, за счет производства оружия на предприятиях своих собственных ВПК, не европейских. То есть это практически поддержка своей промышленности военной. А восемь миллиардов - в кредит, которые будут разворованы", - сказала Матвиенко.
При этом она подчеркнула, что кредит "оплачивается кровью украинцев - никто никогда этот кредит не отдаст". "Они уже давно государство-банкрот во всех смыслах этого слова. И часть оплаченных средств своему ВПК они (США – ред.) планируют направить на Украину", - заключила политик.
Как США помогают Украине
21 апреля, 12:44
Инфографика
Как США помогают УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВалентина МатвиенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала