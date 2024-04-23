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Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 23.04.2024 (обновлено: 05:31 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941664949.html
Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
Палата представителей конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, за это время ситуация на... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:30
2024-04-23T05:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
вооруженные силы украины
конгресс сша
дональд трамп
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Палата представителей конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, за это время ситуация на фронте сильно изменилась не в пользу Киева, заявили эксперты, опрошенные агентством Reuters."Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России,", — говорится в материале.Кроме того, как утверждают опрошенные изданием эксперты, нет никакой гарантии, что за одобрением этого законопроекта последует дальнейшая помощь."После 2024 года Украину ждут неопределенности. К ним относятся возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который высказывал скептицизм относительно объемов помощи Киеву", — подытожили в материале.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941659774.html
https://ria.ru/20240423/kongress-1941657702.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Конгресс США, Дональд Трамп, Россия
Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине

Reuters: в конгрессе США слишком поздно одобрили выделение помощи Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Палата представителей конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, за это время ситуация на фронте сильно изменилась не в пользу Киева, заявили эксперты, опрошенные агентством Reuters.
"Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России,", — говорится в материале.
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Кроме того, как утверждают опрошенные изданием эксперты, нет никакой гарантии, что за одобрением этого законопроекта последует дальнейшая помощь.
"После 2024 года Украину ждут неопределенности. К ним относятся возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который высказывал скептицизм относительно объемов помощи Киеву", — подытожили в материале.
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В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныКонгресс СШАДональд ТрампРоссия
 
 
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