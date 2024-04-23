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Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
Палата представителей конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, за это время ситуация на... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:30
2024-04-23T05:30
2024-04-23T05:31
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Палата представителей конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, за это время ситуация на фронте сильно изменилась не в пользу Киева, заявили эксперты, опрошенные агентством Reuters."Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России,", — говорится в материале.Кроме того, как утверждают опрошенные изданием эксперты, нет никакой гарантии, что за одобрением этого законопроекта последует дальнейшая помощь."После 2024 года Украину ждут неопределенности. К ним относятся возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который высказывал скептицизм относительно объемов помощи Киеву", — подытожили в материале.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941659774.html
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Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
Reuters: в конгрессе США слишком поздно одобрили выделение помощи Украине