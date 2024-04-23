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В Турции отреагировали на решение Штайнмайера привезти с собой шаурму - РИА Новости, 23.04.2024
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14:13 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/turtsiya-1941768414.html
В Турции отреагировали на решение Штайнмайера привезти с собой шаурму
В Турции отреагировали на решение Штайнмайера привезти с собой шаурму - РИА Новости, 23.04.2024
В Турции отреагировали на решение Штайнмайера привезти с собой шаурму
Решение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера привезти с собой в Турцию шаурму вызвало неоднозначную реакцию турецкой общественности, ряд журналистов и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:13
2024-04-23T14:13
в мире
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Решение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера привезти с собой в Турцию шаурму вызвало неоднозначную реакцию турецкой общественности, ряд журналистов и политиков раскритиковали этот шаг. Штайнмайер, прибывший впервые в Турцию с трехдневным визитом, угощал в понедельник гостей в резиденции консульства ФРГ в Стамбуле шаурмой (донером). Штайнмайер привез с собой из Германии 60 килограммов шаурмы, которую готовил на вертеле мастер, прибывший вместе с президентом из Берлина. Штайнмайер также пожарил на мангале суджук (турецкую колбасу). По его словам, с блюдом немцев познакомили турецкие мигранты, теперь же оно стало национальным блюдом в Германии. "Турецко-немецкий ученый разработал самую эффективную вакцину от коронавируса. Турецко-немецкий режиссер был номинирован на "Оскар". Миллионы гастарбайтеров помогли создать германское экономическое чудо. А президент ФРГ привозит в Турцию мастера шаурмы", - написал в соцсети X корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Озан Демирджан. Проживающие в Германии турецкие ученые Угур Шахин и его жена Озлем Тюреджи основали компанию BioNTech, разработавшую совместно с Pfizer вакцину от коронавируса, пара входит в список богатейших людей в ФРГ. Среди номинантов на "Оскар" в разные годы были несколько турецких режиссеров. "В ответ на этот "изысканный" жест турецкие политики должны поехать в ФРГ с гигантской сосиской. Разве не будет шикарно гулять по Берлину и говорить "мы тоже любим сосиски, это наша общая черта"?", - написал турецкий журналист Гёкхун Гёчмен. Экс-депутат турецкого парламента Фейзи Ишбашаран иронично отнесся к жесту Штайнмайера, использовав поговорку, близкую по смыслу к русской "ехать в Тулу со своим самоваром". Штайнмайер встретился в понедельник с мэром Стамбула, оппозиционером Экремом Имамоглу и губернатором провинции Стамбул Давутом Гюлем. В ходе визита также запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, мэром Анкары Мансуром Явашем, а также посещение пострадавшей от землетрясений февраля 2023 года провинции Газиантеп.
https://ria.ru/20231130/frg-1912807289.html
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в мире, германия, турция, стамбул, франк-вальтер штайнмайер, реджеп тайип эрдоган
В мире, Германия, Турция, Стамбул, Франк-Вальтер Штайнмайер, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции отреагировали на решение Штайнмайера привезти с собой шаурму

Handelsblatt: в Турции раскритиковали решение Штайнмайера привезти шаурму

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Решение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера привезти с собой в Турцию шаурму вызвало неоднозначную реакцию турецкой общественности, ряд журналистов и политиков раскритиковали этот шаг.
Штайнмайер, прибывший впервые в Турцию с трехдневным визитом, угощал в понедельник гостей в резиденции консульства ФРГ в Стамбуле шаурмой (донером). Штайнмайер привез с собой из Германии 60 килограммов шаурмы, которую готовил на вертеле мастер, прибывший вместе с президентом из Берлина. Штайнмайер также пожарил на мангале суджук (турецкую колбасу). По его словам, с блюдом немцев познакомили турецкие мигранты, теперь же оно стало национальным блюдом в Германии.
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"Турецко-немецкий ученый разработал самую эффективную вакцину от коронавируса. Турецко-немецкий режиссер был номинирован на "Оскар". Миллионы гастарбайтеров помогли создать германское экономическое чудо. А президент ФРГ привозит в Турцию мастера шаурмы", - написал в соцсети X корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Озан Демирджан.
Проживающие в Германии турецкие ученые Угур Шахин и его жена Озлем Тюреджи основали компанию BioNTech, разработавшую совместно с Pfizer вакцину от коронавируса, пара входит в список богатейших людей в ФРГ. Среди номинантов на "Оскар" в разные годы были несколько турецких режиссеров.
«
"В ответ на этот "изысканный" жест турецкие политики должны поехать в ФРГ с гигантской сосиской. Разве не будет шикарно гулять по Берлину и говорить "мы тоже любим сосиски, это наша общая черта"?", - написал турецкий журналист Гёкхун Гёчмен.
Экс-депутат турецкого парламента Фейзи Ишбашаран иронично отнесся к жесту Штайнмайера, использовав поговорку, близкую по смыслу к русской "ехать в Тулу со своим самоваром".
Штайнмайер встретился в понедельник с мэром Стамбула, оппозиционером Экремом Имамоглу и губернатором провинции Стамбул Давутом Гюлем. В ходе визита также запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, мэром Анкары Мансуром Явашем, а также посещение пострадавшей от землетрясений февраля 2023 года провинции Газиантеп.
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В миреГерманияТурцияСтамбулФранк-Вальтер ШтайнмайерРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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