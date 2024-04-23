Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники городской службы высаживают саженцы виолы в сквере у Большого театра в Москве
Сотрудники городской службы высаживают саженцы виолы в сквере у Большого театра в Москве
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству провели работы по подготовке цветников. Их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения. С установлением благоприятных погодных условий приступили к высадке цветочной рассады, первой на клумбах появится виола. К майским праздникам в столице распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастили свыше 150 видов цветов. Самые популярные – петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени.