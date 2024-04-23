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Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону - РИА Новости, 23.04.2024
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15:33 23.04.2024
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Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону
Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону - РИА Новости, 23.04.2024
Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону
Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:33
2024-04-23T15:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству провели работы по подготовке цветников. Их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения. С установлением благоприятных погодных условий приступили к высадке цветочной рассады, первой на клумбах появится виола. К майским праздникам в столице распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастили свыше 150 видов цветов. Самые популярные – петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени.
https://ria.ru/20240423/moskva-1941745288.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники городской службы высаживают саженцы виолы в сквере у Большого театра в Москве
Сотрудники городской службы высаживают саженцы виолы в сквере у Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники городской службы высаживают саженцы виолы в сквере у Большого театра в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству провели работы по подготовке цветников. Их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения. С установлением благоприятных погодных условий приступили к высадке цветочной рассады, первой на клумбах появится виола. К майским праздникам в столице распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Вчера, 12:44
Отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастили свыше 150 видов цветов. Самые популярные – петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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