https://ria.ru/20240423/tsvetniki-1941786007.html

Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону

Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону - РИА Новости, 23.04.2024

Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону

Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:33

2024-04-23T15:33

2024-04-23T15:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московские цветники подготовили к весенне-летнему сезону, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству провели работы по подготовке цветников. Их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения. С установлением благоприятных погодных условий приступили к высадке цветочной рассады, первой на клумбах появится виола. К майским праздникам в столице распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастили свыше 150 видов цветов. Самые популярные – петунии и бегонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени.

https://ria.ru/20240423/moskva-1941745288.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы