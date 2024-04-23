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На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение - РИА Новости, 23.04.2024
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01:02 23.04.2024 (обновлено: 01:08 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/tsentr-1941655525.html
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение - РИА Новости, 23.04.2024
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение
В Тверском районе Москвы во вторник временно перекроют движение из-за репетиции парада ко Дню Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T01:02
2024-04-23T01:08
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Тверском районе Москвы во вторник временно перекроют движение из-за репетиции парада ко Дню Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Движение будет закрыто с 21.00 до окончания мероприятия на улице Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека, на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская, а также на улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, на улице Охотный ряд от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка и на улице Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка. Также возможны кратковременные ограничения движения на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстном бульваре от улицы Тверская до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская).
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общество, городское хозяйство москвы, москва, день победы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, День Победы
На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение

В Тверском районе Москвы перекроют движение из-за репетиции парада ко Дню Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРепетиция парада Победы в Москве
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Репетиция парада Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Тверском районе Москвы во вторник временно перекроют движение из-за репетиции парада ко Дню Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Движение будет закрыто с 21.00 до окончания мероприятия на улице Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека, на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская, а также на улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, на улице Охотный ряд от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка и на улице Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка.
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Также возможны кратковременные ограничения движения на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстном бульваре от улицы Тверская до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская).
 
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