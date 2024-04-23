https://ria.ru/20240423/teatr-1941478475.html

Московский театр на Таганке

Московский театр на Таганке - РИА Новости, 23.04.2024

Московский театр на Таганке

Театр на Таганке – московский драматический театр, созданный в 1964 году режиссером Юрием Любимовым на базе Московского театра драмы и комедии, существовавшего... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T01:38

2024-04-23T01:38

2024-04-23T01:38

справки

москва

театр на таганке

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Театр на Таганке – московский драматический театр, созданный в 1964 году режиссером Юрием Любимовым на базе Московского театра драмы и комедии, существовавшего с 1946 года. 23 апреля 1964 года зрителям был представлен спектакль "Добрый человек из Сезуана" Бертольта Брехта, ранее поставленный Любимовым в Театральном училище (ныне институт) имени Бориса Щукина со своими учениками. Эта дата считается днем рождения театра, а сама постановка стала его символом и уже 60 лет не сходит со сцены.Любимов привлек в труппу молодых артистов, ставших впоследствии знаменитыми актерами – Владимира Высоцкого, Валерия Золотухина, Аллу Демидову, Леонида Филатова, Ивана Бортника, Вениамина Смехова, Бориса Хмельницкого и других.Здесь играли Станислав Любшин, Александр Калягин, Александр Филиппенко, Юрий Беляев, Анастасия Вертинская, Александр Пороховщиков и др.Под руководством Любимова театр стал рупором демократических идей, оплотом свободомыслия и находился в авангарде театрального процесса.Спектакли театра отличались студийной спаянностью, открытым гражданским пафосом, непосредственным контактом с публикой. В период 1960-х годов на сцене театра Любимов поставил спектакли "Герой нашего времени" (1964) по Михаилу Лермонтову, "Антимиры" (1965) Андрея Вознесенского, "Десять дней, которые потрясли мир" (1965) Джона Рида, "Павшие и живые" (1965) Давида Самойлова, Бориса Грибанова и Юрия Любимова, "Жизнь Галилея" (1966) Бертольта Брехта, "Послушайте! " (1967) по Владимиру Маяковскому, "Пугачев" (1967) по Сергею Есенину, "Тартюф" (1968) Жана-Батиста Мольера, "Мать" (1969) Максима Горького и "Час пик" (1969) Ежи Ставинского.В 1970-х годах выходили спектакли "Берегите ваши лица" Андрея Вознесенского, "Что делать?" по Николаю Чернышевскому (обе – 1970), "А зори здесь тихие" Бориса Васильева, "Гамлет" Уильяма Шекспира (обе – 1971), "Товарищ, верь…" (1973) Людмилы Целиковской и Юрия Любимова, "Деревянные кони" по Федору Абрамову (1974), "Обмен" (1976) Юрия Трифонова, "Мастер и Маргарита" по Михаилу Булгакову (1977)"Турандот, или Конгресс обелителей" (1979) Бертольта Брехта и другие. К концу 1970-х годов Московский театр на Таганке приобрел мировую известность, его спектакли пользовались огромным успехом. Многие эстетические приемы стали новаторскими и вошли в классику современного театра.К 1980 году для Театра на Таганке было построено новое здание с современным техническим оснащением.В разработку визуального образа постановок большой вклад внес постоянный художник театра, один из лучших сценографов своего времени Давид Боровский.В определенном смысле знаком, завершившим этот этап жизни театра в 1980 году, стала смерть актера и поэта Владимира Высоцкого. В начале 1980-х годов был запрещен к показу спектакль "Владимир Высоцкий", посвященный памяти артиста. Была закрыта постановка "Бориса Годунова" по Александру Пушкину, остановлены репетиции "Театрального романа" Михаила Булгакова. В 1984 году, когда Юрий Любимов находился в Великобритании на постановке спектакля "Преступление и наказание" по Федору Достоевскому, его освободили от должности художественного руководителя Театра на Таганке и лишили советского гражданства.Новым главным режиссером театра был назначен Анатолий Эфрос. Еще при Любимове как приглашенный режиссер он поставил пьесу "Вишневый сад" Антона Чехова (1975).Анатолий Эфрос восстановил эту постановку, а также поставил спектакли "На дне" (1984) Максима Горького, "Мизантроп" (1986) по Мольеру и другие.В 1987 году после смерти Эфроса коллектив избрал новым руководителем театра актера и режиссера Николая Губенко, начавшего борьбу за возвращение на родину Юрия Любимова. В 1989 году ему вернули советское гражданство.В том же году Любимов, приглашенный актерским коллективом, вновь возглавил театр. Были возобновлены ранее запрещенные спектакли, поставлены "Маленькие трагедии" Александра Пушкина (1989), "Самоубийца" Николая Эрдмана (1990), "Доктор Живаго" Бориса Пастернака (1993).В 1993 году в результате раскола театр разделился на две труппы: Московский театр на Таганке под руководством Любимова и "Содружество актеров Таганки" под руководством Губенко, получившее в 1994 году новую сцену. Основу нового театра составили 36 артистов Театра на Таганке, в их числе были Зинаида Славина, Татьяна Жукова, Инна Ульянова, Леонид Филатов, Наталья Сайко, Михаил Лебедев, Валерий Погорельцев и др. С Любимовым продолжили сотрудничество актеры Валерий Золотухин, Виталий Шаповалов, Борис Хмельницкий, Александр Трофимов, Алексей Граббе, Иван Бортник.С 1997 года Любимов отказался от зарубежных контрактов, посвятив себя театру.В 1990-2000-х годах им были поставлены спектакли "Самоубийца" (1990) Николая Эрдмана, "Электра" (1992) Софокла и "Медея" (1995) Еврипида, "Живаго (Доктор)" (1993, возобновлен в 2001) по Борису Пастернаку, "Подросток" (1996) по Федору Достоевскому, "Шарашка" (1998) по Александру Солженицыну, "Хроники"(2000) по Шекспиру, "Театральный роман" (2001) по Михаилу Булгакову, "Фауст" (2002) по Иоганну Гете, "Горе от ума - Горе уму - Горе ума" (2007) по Александру Грибоедову, "Замок" (2008) Франца Кафки, "Арабески" (2009) по Николаю Гоголю.Среди последних постановок Любимова в театре – "Мед" (2010) Тонино Гуэрра, а также "Маска и Душа" (2011) по Антону Чехову.В 2011 году из-за конфликта с актерами Юрий Любимов покинул театр. Всего за годы работы в Театре на Таганке он поставил около 60 спектаклей. С октября 2011 по март 2013 года художественным руководителем Театра был Валерий Золотухин. За это время было выпущено шесть премьерных спектаклей, среди них – "Венецианские близнецы", "Гедда Габлер", "Калека с Инишмана", "Король умирает", "На всякого мудреца довольно простоты", "Нет лет". 5 марта 2013 года новым директором театра стал Владимир Флейшер, ранее возглавлявший Центр имени Мейерхольда. В марте 2015 года на пост директора театра была назначена Ирина Апексимова.Репертуар театра пополнился спектаклями "Золотой дракон" (2015) Леры Сурковой, "Старший сын" (2017) Дениса Бокурадзе, "8 (Восемь)" (2018) Сергея Чехова. Иммерсивный мюзикл Алексея Франдетти "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" (2017) получил три премии "Золотая маска" – первые в истории театра. В 2018 году Максим Диденко представил постановку "Беги, Алиса, беги" по мотивам стихов Владимира Высоцкого. Спектакль получил премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре".В феврале 2019 года в театре состоялась премьера спектакля "Теллурия" по мотивам одноименного романа Владимира Сорокина в постановке Константина Богомолова. В апреле в Театре на Таганке зрителям представили премьеру трагикомедии "Сосед" по пьесе драматурга Павла Пряжко в постановке Леры Сурковой. В настоящее время в репертуаре театра около 50 спектаклей, среди них – "Добрый человек из Сезуана" (1964) и "Мастер и Маргарита" (1977) в постановке Юрия Любимова, ВВС (Высоцкий Владимир Семенович) Николая Губенко (1998), "Красная шапка" Виктории Печерниковой (2017), "Онегин" Алексея Франдетти (2021), "Женитьба" Андрея Гончарова (2022), "Фигаро" Дениса Бокурадзе (2023), "Высоцкий. Новый диск" Александра Карпушина (2023), "Варшавская мелодия" Виктора Трегубова (2024), "Деревянные кони" Светланы Земляковой (2024) и другие.В 2020 году Ирина Апексимова также была назначена директором театра "Содружество актеров Таганки". В ноябре 2021 года "Театр Содружество актеров Таганки" и "Московский театр на Таганке" объединились. Таким образом завершится 30-летний раскол Таганки.В декабре 2021 года Ирина Апексимова пригласила на должность главного режиссера театра Юрия Муравицкого, который поставил спектакли "Lё Тартюф. Комедия" (2020) и "Вишневый сад. Комедия" (2021). Одним из первых его проектов на посту стала художественно-образовательная программа "Портреты", посвященная театральным корифеям, определяющим лицо и эстетику Театра на Таганке: Константин Станиславский, Бертольт Брехт, Евгений Вахтангов, Всеволод Мейерхольд и Юрий Любимов. В 2022 году в состав Театра на Таганке вошел театр "АпАРТе", образовав новую "сцену на Факельном", ставшую центром проекта "Ликбез", в рамках которого молодые режиссеры за две недели ставят эскизы спектаклей по пьесам советского периода, после чего зрители имеют возможность задать вопросы режиссеру и актерам, совместно обсудить пьесу и поделиться впечатлениями. В Театре на Таганке также работает режиссерская лаборатория "Репетиции", цель которой – знакомство труппы Таганки с молодым поколением режиссеров и поиск дальнейшего пути развития Театра. В 2024 году в своем 60-м сезоне театр запустил креативный проект "В поисках жанра", в рамках которого состоялся конкурс современной поэзии. Экспертный совет отобрал 10 лучших произведений. 23 апреля 2024 года, в день рождения театра, пройдет юбилейный вечер, на котором эти стихотворения прочтут ведущие артисты Таганки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, театр на таганке