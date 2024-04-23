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Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 23.04.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Российские военнослужащие группировки "Юг" улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад в районах Константиновки,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:24
2024-04-23T15:24
2024-04-23T15:32
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад в районах Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР, Киев потерял до 500 солдат и три танка, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 500 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трёх танков, боевой машины пехоты, пяти автомобилей, 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровой гаубицы Д-30, а также трёх полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Минобороны: группировка "Юг" улучшила тактическое положение по переднему краю
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад в районах Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР, Киев потерял до 500 солдат и три танка, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 500 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трёх танков, боевой машины пехоты, пяти автомобилей, 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровой гаубицы Д-30, а также трёх полевых складов с боеприпасами.