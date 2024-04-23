https://ria.ru/20240423/svo-1941784683.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 23.04.2024

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Российские военнослужащие группировки "Юг" улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад в районах Константиновки,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:24

2024-04-23T15:24

2024-04-23T15:32

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад в районах Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР, Киев потерял до 500 солдат и три танка, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 500 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трёх танков, боевой машины пехоты, пяти автомобилей, 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровой гаубицы Д-30, а также трёх полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

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безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)