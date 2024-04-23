https://ria.ru/20240423/spetsoperatsiya-1941788418.html
Российские системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника за сутки
Российские системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 23.04.2024
Российские системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО, четыре управляемых авиабомбы и 104 беспилотника, сообщили во... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:37
2024-04-23T15:37
2024-04-23T15:38
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО, четыре управляемых авиабомбы и 104 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 104 украинских беспилотных летательных аппарата, тактическая ракета "Точка-У", шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также четыре авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22633 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21252 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, безопасность
Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника за сутки
МО: российские системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника за сутки