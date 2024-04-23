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Российские военные нанесли поражение ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР
Российские военные нанесли поражение ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР - РИА Новости, 23.04.2024
Российские военные нанесли поражение ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР
Российские военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы в ЛНР, противник потерял до РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:34
2024-04-23T15:34
2024-04-23T15:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы в ЛНР, противник потерял до 20 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что противник при этом потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 152-миллиметровое орудие Д-20.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли поражение ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР
МО РФ: ВСУ потеряли до 20 военных у Червоной Дибровы в ЛНР