https://ria.ru/20240423/spetsoperatsiya-1941787409.html

Российские военные нанесли поражение ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР

Российские военные нанесли поражение ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР - РИА Новости, 23.04.2024

Российские военные нанесли поражение ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР

Российские военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы в ЛНР, противник потерял до РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:34

2024-04-23T15:34

2024-04-23T15:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы в ЛНР, противник потерял до 20 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что противник при этом потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 152-миллиметровое орудие Д-20.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)