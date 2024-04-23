https://ria.ru/20240423/sotskontrakt-1941848869.html

Житель Белгородской области открыл мастерскую благодаря соцконтракту

Житель Белгородской области открыл мастерскую благодаря соцконтракту - РИА Новости, 23.04.2024

Житель Белгородской области открыл мастерскую благодаря соцконтракту

Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал изготавливать ключи на заказ; на выплату 218 тысяч рублей Юрий Никулин закупил станки для изготовления... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:11

2024-04-23T18:11

2024-04-23T18:11

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вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал изготавливать ключи на заказ; на выплату 218 тысяч рублей Юрий Никулин закупил станки для изготовления ключей, дубликатор ключей для домофона и многое другое, сообщает пресс-служба правительства региона. Раньше Юрий преподавал уроки физической культуры в школе, а потом решил открыть свое дело. Он стал заниматься ремонтом обуви. Также мужчина вместе с супругой Мариной воспитывают шестерых детей. Кроме того, на средства от государства он смог купить пресс для замены лезвия автоключей, настольные тиски, наборы инструментов и заготовки для ключей. "У меня подрастает четверо сыновей, хочется приучить их к труду с самого раннего детства. Старший сын Якоб уже имеет опыт и навык в ремонте обуви, вместе с ним мы обучаемся изготовлению ключей. Благодаря соцконтракту я больше времени уделяю сыну и получают от этого дела доход", - сказал Никулин, его слова цитирует пресс-служба. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова.

https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941838094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вячеслав гладков, белгородская область