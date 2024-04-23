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Житель Белгородской области открыл мастерскую благодаря соцконтракту - РИА Новости, 23.04.2024
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18:11 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/sotskontrakt-1941848869.html
Житель Белгородской области открыл мастерскую благодаря соцконтракту
Житель Белгородской области открыл мастерскую благодаря соцконтракту - РИА Новости, 23.04.2024
Житель Белгородской области открыл мастерскую благодаря соцконтракту
Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал изготавливать ключи на заказ; на выплату 218 тысяч рублей Юрий Никулин закупил станки для изготовления... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:11
2024-04-23T18:11
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал изготавливать ключи на заказ; на выплату 218 тысяч рублей Юрий Никулин закупил станки для изготовления ключей, дубликатор ключей для домофона и многое другое, сообщает пресс-служба правительства региона. Раньше Юрий преподавал уроки физической культуры в школе, а потом решил открыть свое дело. Он стал заниматься ремонтом обуви. Также мужчина вместе с супругой Мариной воспитывают шестерых детей. Кроме того, на средства от государства он смог купить пресс для замены лезвия автоключей, настольные тиски, наборы инструментов и заготовки для ключей. "У меня подрастает четверо сыновей, хочется приучить их к труду с самого раннего детства. Старший сын Якоб уже имеет опыт и навык в ремонте обуви, вместе с ним мы обучаемся изготовлению ключей. Благодаря соцконтракту я больше времени уделяю сыну и получают от этого дела доход", - сказал Никулин, его слова цитирует пресс-служба. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вячеслав гладков, белгородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Вячеслав Гладков, Белгородская область

Житель Белгородской области открыл мастерскую благодаря соцконтракту

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИзготовление ключей
Изготовление ключей - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Изготовление ключей
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал изготавливать ключи на заказ; на выплату 218 тысяч рублей Юрий Никулин закупил станки для изготовления ключей, дубликатор ключей для домофона и многое другое, сообщает пресс-служба правительства региона.
Раньше Юрий преподавал уроки физической культуры в школе, а потом решил открыть свое дело. Он стал заниматься ремонтом обуви. Также мужчина вместе с супругой Мариной воспитывают шестерых детей.
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Кроме того, на средства от государства он смог купить пресс для замены лезвия автоключей, настольные тиски, наборы инструментов и заготовки для ключей.
"У меня подрастает четверо сыновей, хочется приучить их к труду с самого раннего детства. Старший сын Якоб уже имеет опыт и навык в ремонте обуви, вместе с ним мы обучаемся изготовлению ключей. Благодаря соцконтракту я больше времени уделяю сыну и получают от этого дела доход", - сказал Никулин, его слова цитирует пресс-служба.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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