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Мэр Минска и Мезенцев обсудили региональное сотрудничество - РИА Новости, 24.04.2024
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22:00 23.04.2024 (обновлено: 17:42 24.04.2024)
https://ria.ru/20240423/sotrudnichestvo-1942106643.html
Мэр Минска и Мезенцев обсудили региональное сотрудничество
Мэр Минска и Мезенцев обсудили региональное сотрудничество - РИА Новости, 24.04.2024
Мэр Минска и Мезенцев обсудили региональное сотрудничество
Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев обсудил с государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-23T22:00
2024-04-24T17:42
минск
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
в мире
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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев обсудил с государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым региональное сотрудничество, сообщила пресс-служба Мингорисполкома. "Состоялась рабочая встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Мингорисполкома. Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы перспективного взаимодействия по линии Союзного государства, сотрудничества Минска с регионами Российской Федерации, а также совместные мероприятия в рамках празднования 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 25-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства.
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минск, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, в мире
Минск, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, В мире
Мэр Минска и Мезенцев обсудили региональное сотрудничество

Мэр Минска Кухарев и Мезенцев обсудили региональное сотрудничество

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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев обсудил с государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым региональное сотрудничество, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.
"Состоялась рабочая встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Мингорисполкома.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы перспективного взаимодействия по линии Союзного государства, сотрудничества Минска с регионами Российской Федерации, а также совместные мероприятия в рамках празднования 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 25-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства.
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МинскБелоруссияРоссияДмитрий МезенцевВ мире
 
 
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