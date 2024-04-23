https://ria.ru/20240423/sotrudnichestvo-1942106643.html

Мэр Минска и Мезенцев обсудили региональное сотрудничество

Мэр Минска и Мезенцев обсудили региональное сотрудничество - РИА Новости, 24.04.2024

Мэр Минска и Мезенцев обсудили региональное сотрудничество

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев обсудил с государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-23T22:00

2024-04-23T22:00

2024-04-24T17:42

минск

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

в мире

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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев обсудил с государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым региональное сотрудничество, сообщила пресс-служба Мингорисполкома. "Состоялась рабочая встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Мингорисполкома. Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы перспективного взаимодействия по линии Союзного государства, сотрудничества Минска с регионами Российской Федерации, а также совместные мероприятия в рамках празднования 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 25-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства.

https://ria.ru/20240329/sotrudnichestvo-1936715297.html

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минск, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, в мире