https://ria.ru/20240423/sochi-1941708316.html

В Сочи построят приют для животных и "кошкин дом"

В Сочи построят приют для животных и "кошкин дом" - РИА Новости, 23.04.2024

В Сочи построят приют для животных и "кошкин дом"

В первом муниципальном приюте для животных в Сочи появятся гостиница для питомцев, "кошкин дом" и загон для скота, сообщила первый заместитель главы города по... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:56

2024-04-23T10:56

2024-04-23T12:49

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СОЧИ, 23 апр — РИА Новости. В первом муниципальном приюте для животных в Сочи появятся гостиница для питомцев, "кошкин дом" и загон для скота, сообщила первый заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Калинина в Telegram-канале. "Продолжаются работы по обустройству приюта для животных без владельцев. На втором этапе строительства планируется установка дополнительных вольеров для содержания собак, гостиницы для домашних животных, определяемых на временное содержание, и "кошкиного дома", — написала она.По словам Калининой, местные жители часто сообщают о крупном рогатом скоте, свободно гуляющем на проезжей части и в общественных местах. Поэтому власти готовят пилотный проект по временному содержанию в приюте сельскохозяйственных животных. Сейчас для них готовят загон, планируется приобрести специализированный автомобиль. Кроме прочего, добавила чиновница, администрация курорта утвердила платную услугу для населения — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животных.Первый муниципальный приют для животных площадью почти 20 тысяч квадратных метров открыли в Хостинском районе Сочи в этом году. Специалисты установили 82 вольера и начали оборудовать еще 85 мест, возвели административное здание, операционный блок и приступили к инженерным работам. По словам Калининой, с начала работы приюта его сотрудники пристроили 34 собаки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сочи, краснодарский край