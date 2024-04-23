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В Сочи построят приют для животных и "кошкин дом" - РИА Новости, 23.04.2024
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10:56 23.04.2024 (обновлено: 12:49 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/sochi-1941708316.html
В Сочи построят приют для животных и "кошкин дом"
В Сочи построят приют для животных и "кошкин дом" - РИА Новости, 23.04.2024
В Сочи построят приют для животных и "кошкин дом"
В первом муниципальном приюте для животных в Сочи появятся гостиница для питомцев, "кошкин дом" и загон для скота, сообщила первый заместитель главы города по... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:56
2024-04-23T12:49
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СОЧИ, 23 апр — РИА Новости. В первом муниципальном приюте для животных в Сочи появятся гостиница для питомцев, "кошкин дом" и загон для скота, сообщила первый заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Калинина в Telegram-канале. "Продолжаются работы по обустройству приюта для животных без владельцев. На втором этапе строительства планируется установка дополнительных вольеров для содержания собак, гостиницы для домашних животных, определяемых на временное содержание, и "кошкиного дома", — написала она.По словам Калининой, местные жители часто сообщают о крупном рогатом скоте, свободно гуляющем на проезжей части и в общественных местах. Поэтому власти готовят пилотный проект по временному содержанию в приюте сельскохозяйственных животных. Сейчас для них готовят загон, планируется приобрести специализированный автомобиль. Кроме прочего, добавила чиновница, администрация курорта утвердила платную услугу для населения — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животных.Первый муниципальный приют для животных площадью почти 20 тысяч квадратных метров открыли в Хостинском районе Сочи в этом году. Специалисты установили 82 вольера и начали оборудовать еще 85 мест, возвели административное здание, операционный блок и приступили к инженерным работам. По словам Калининой, с начала работы приюта его сотрудники пристроили 34 собаки.
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общество, сочи, краснодарский край
Хорошие новости, Общество, Сочи, Краснодарский край
В Сочи построят приют для животных и "кошкин дом"

Калинина: в Сочи построят гостиницу для животных, "кошкин дом" и загон для скота

© Фото : Светлана Калинина/TelegramПервый муниципальный приют для животных в Сочи
Первый муниципальный приют для животных в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Светлана Калинина/Telegram
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СОЧИ, 23 апр — РИА Новости. В первом муниципальном приюте для животных в Сочи появятся гостиница для питомцев, "кошкин дом" и загон для скота, сообщила первый заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Калинина в Telegram-канале.
"Продолжаются работы по обустройству приюта для животных без владельцев. На втором этапе строительства планируется установка дополнительных вольеров для содержания собак, гостиницы для домашних животных, определяемых на временное содержание, и "кошкиного дома", — написала она.
© Фото : Светлана Калинина/TelegramСтроительство первого муниципального приюта для животных в Сочи
Строительство первого муниципального приюта для животных в Сочи
Строительство первого муниципального приюта для животных в Сочи
© Фото : Светлана Калинина/Telegram
1 из 2
© Фото : Светлана Калинина/TelegramПервый заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Калинина на территории первого муниципального приюта для животных в Сочи
Первый заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Калинина на территории первого муниципального приюта для животных в Сочи
Первый заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Калинина на территории первого муниципального приюта для животных в Сочи
© Фото : Светлана Калинина/Telegram
2 из 2
Строительство первого муниципального приюта для животных в Сочи
© Фото : Светлана Калинина/Telegram
1 из 2
Первый заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Калинина на территории первого муниципального приюта для животных в Сочи
© Фото : Светлана Калинина/Telegram
2 из 2
По словам Калининой, местные жители часто сообщают о крупном рогатом скоте, свободно гуляющем на проезжей части и в общественных местах. Поэтому власти готовят пилотный проект по временному содержанию в приюте сельскохозяйственных животных. Сейчас для них готовят загон, планируется приобрести специализированный автомобиль.
Кроме прочего, добавила чиновница, администрация курорта утвердила платную услугу для населения — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животных.
Первый муниципальный приют для животных площадью почти 20 тысяч квадратных метров открыли в Хостинском районе Сочи в этом году. Специалисты установили 82 вольера и начали оборудовать еще 85 мест, возвели административное здание, операционный блок и приступили к инженерным работам. По словам Калининой, с начала работы приюта его сотрудники пристроили 34 собаки.
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