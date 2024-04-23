https://ria.ru/20240423/snezhnyybars-1938004302.html

Хрупкое равновесие. Как Центр "Ирбис" помогает спасать снежных барсов

Хрупкое равновесие. Как Центр "Ирбис" помогает спасать снежных барсов - РИА Новости, 23.04.2024

Хрупкое равновесие. Как Центр "Ирбис" помогает спасать снежных барсов

Специалисты по изучению и сохранению краснокнижных снежных барсов (ирбисов) впервые провели всероссийскую "перепись" редких животных. Полномасштабный учет... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:04

2024-04-23T10:04

2024-04-23T17:28

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Специалисты по изучению и сохранению краснокнижных снежных барсов (ирбисов) впервые провели всероссийскую "перепись" редких животных. Полномасштабный учет снежного барса прошел на всех предполагаемых территориях обитания животного. Результаты невероятно обрадовали экспертов: если раньше начитывалось не более 75 особей, то по итогам учета этого года специалисты зафиксировали 87 особей. Эти невероятно красивые животные ведут довольно скрытный образ жизни, иногда их даже называют "кошками-невидимками". Сегодня численность ирбисов катастрофически мала во всем мире: им угрожает деятельность человека, как законная, так и браконьерство, исчезает кормовая база. В Красной книге России им присвоена первая категория.В 2021 году в России была создана Межрегиональная ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", под эгидой которой ведется деятельность по сохранению этих редких животных, а также просветительская работа. ­В интервью РИА Новости председатель общего собрания Ассоциации "Ирбис" Али Узденов рассказал о результатах последней экспедиции, прошедшей в феврале 2024 года, о том, чем может быть полезен искусственный интеллект в спасении ирбисов, и как дети помогают изменить отношение взрослых к этим животным:– Али Муссаевич, в чем отличие экспедиции этого года от исследований прошлых лет, и каков ее главный итог?– Учет снежного барса в России идет давно, есть ООПТ (особо охраняемые природные территории – прим. ред.). Например, в Саяно-Шушенском или Алтайском заповедниках ведут подсчет ирбиса с прошлого века. А вот в Республике Алтай системно начали вести учет с 2016 года, и то, это примерно. В этом году в учете участвуют все регионы обитания ирбиса: Республики Алтай, Тыва, Бурятия и Красноярский край. Этот год особенный – тяжелый, так как было очень много снега и очень морозно. В Республиках Тыва и Алтай морозы доходили почти до -50 градусов в ночное время, и наши специалисты и волонтеры находились в сложных условиях. Но они занимались свои любимым и очень интересным делом.– Учет проводят всегда в феврале – начале марта, когда погодные условия непростые. Почему именно в это время?– Ключевой момент здесь в том, что у ирбисов начинается период размножения, и они начинают много перемещаться. В сильно снежные зимы ирбис может осуществлять кочевки за копытными, которые ищут не занесенные снегом пастбища и могут спускаться в долины рек. В это время животные передвигаются, оставляют следы – это дополнительная информация для человека.– Каков численный состав экспедиций, кто входит обычно в команду?– Это специалисты, проводники, ученые, волонтеры, не менее 50 человек. Используются все возможные виды транспорта и приспособления. Это традиционно автомобили повышенной проходимости, снегоходы. Если скальные переходы, то лошади. В самые труднодоступные места наша ассоциация изыскала возможность забрасывать учетчиков на вертолете. Это сильно облегчает работу. Также используются квадрокоптеры и, конечно, в последнее время вместе с заповедниками мы приобрели много фотоловушек круглогодичного действия. Барсы любопытные, когда замечают фотоловушки, обнюхивают их, рассматривают, невольно позируют, иногда пробуют на вкус.– Какие еще технические достижения вы используете в работе?– Сейчас совместно со Сбером мы запускаем специальную программу по применению в нашей работе искусственного интеллекта. Рисунок на шкуре снежного барса индивидуален, как у человека – отпечатки пальцев. Благодаря ИИ мы сможем создать интеллектуальный паспорт, метрику каждого ирбиса. Данные с фотоловушек будут загружаться и обрабатываться с помощью ИИ и имеющейся базы в режиме реального времени. При приближении животного сразу будем понимать, кто пришел – это Турал, герой нашего документального фильма, или другой барс. Это значительно облегчит исследовательскую работу, даст информацию о том, что происходит с каждым снежным барсом.– Вы всем им даете имена?– У каждого барса, которого мы фиксируем, есть имя. Их всего в России зафиксировано 87 особей. И это очень оптимистичная цифра, потому что еще 10 лет назад речь шла о единичных встречах с ирбисом.– За счет чего удается сохранить популяцию?– Во-первых, к снежному барсу привлечено внимание. Президент интересуется этим вопросом, правительство учредило новые охранные территории, новые национальные парки. Например, в Республике Алтай в 2013 году появился национальный парк "Сайлюгемский". И если в тот период в урочище реки Аргут почти исчез снежный барс, который там раньше обитал, то сегодня мы можем с большим удовлетворением сказать, что на Аргуте уже сформировалась устойчивая группировка в 23 особи. Мы всех их знаем. И самое отрадное, что мы в этом году зафиксировали четыре самки с котятами. У одной – трое, а у трех остальных по два котенка. Это говорит о том, что охрана этой территории, борьба с браконьерством, ограничение доступа людей и работа по восстановлению кормовой базы снежного барса дает результаты.– Ваша ассоциация участвует во всех направлениях работы по сохранению ирбиса или есть приоритетные?– Здесь невозможно участвовать в одном и не участвовать в другом. Во-первых, мы оказываем поддержку и заповедникам, и отдельным территориям, и регионам. Есть четыре заповедника, есть охраняемые территории регионального значения, есть просто территории, на которых обитает барс, но они общедоступны. Благодаря, в том числе, работе и настойчивости нашей ассоциации сейчас принято решение о включении общедоступных угодий на хребте Чихачева в территорию нацпарка "Сайлюгемский". Это дополнительно 100 тысяч гектар, что позволит удвоить количество особей снежного барса. Сейчас им там нечем питаться, их все время беспокоят люди, и они уходят на безлюдную территорию Монголии. И здесь очень важно взаимодействие с нашими монгольскими коллегами.Второе – это наша просветительская работа. Мы работаем с детьми на территориях, где обитает снежный барс, проводим уроки о природе, рассказываем о снежном барсе. Был создан спектакль, в котором играли дети. В Третьяковской галерее прошла выставка всероссийского масштаба, которую посетили несколько десятков тысяч человек. Она рассказывала не только о снежном барсе, но и о людях, которые проживают на этой территории.У нас уже больше года идет интерактивная выставка про снежного барса в Московском зоопарке, ее посетило свыше 30 миллионов человек. На электронном табло зоопарка несколько раз в сутки появляется снежный барс. Около выхода из метро "Баррикадная" рядом с зоопарком есть граффити, на котором изображена самка с барсятами.– Что для вас самое важное в просветительской работе?– Нужно менять менталитет. Люди веками жили рядом со снежным барсом, занимались скотоводством, традиционными видами земледелия. И все-таки давление человека и развитие цивилизации привело к тому, что ирбису стало некомфортно на этой земле. К тому же он иногда случайно попадается в петли, которые ставят на кабаргу (мелких оленей). И самое неприятное – его специально отлавливают и уничтожают, а потом продают шкуры. А цена одной шкуры может равняться двухлетнему доходу семьи. За последние четыре месяца зафиксировано два случая обнаружения шкур барса в продаже. Поэтому мы обращаемся к людям – берегите ирбисов, любите их, не нужно покупать эти шкуры, стимулировать браконьеров.Как-то во время нашего урока в школе одна девочка рассказала, что ее папа ставит петли на кабаргу. И, узнав о снежном барсе и проблемах его сохранения, она решила, что попросит его петли больше не ставить. Так что через детей очень многое можно сделать.Еще одно важное начинание – мы приняли программу, которая реализуется уже два года. Если у скотоводов снежный барс в голодное для себя время нападает на домашний скот, то наш фонд компенсирует полную коммерческую стоимость овцы или коровы. Уже были такие случаи. Но надо отметить, что снежный барс, в отличие от волка, который может подавить около сотни овец в день, нападает на скот только для пропитания. Это может произойти раз в неделю, не чаще.– Есть ли у населения отклик на ваши просветительские программы?– Занятия с детьми мы проводим уже четвертый год и отклик, конечно, чувствуем. На одном из конкурсов детских рисунков была такая работа. Девочка изобразила самку снежного барса и написала: "Спасите нас, пока мы живы". Я думаю, это должно стать лозунгом нашей ассоциации.Пока динамика хорошая. Но численность ирбиса на территории России очень хрупкая за счет погодных условий и давления человека. Еще пару снежных зим, что-то случится с козерогами и баранами, которыми он питается, и барс может опять на какой-то период покинуть наши территории.– Вы сняли документальный фильм снежном барсе. Как долго шли съемки?– Мы хотели показать, что ирбис есть в России, что его нужно охранять и о нем нужно заботиться. Одновременно мы хотели рассказать о людях, которые занимаются этим, в каких суровых условиях они работают. Мы были немножко романтиками и планировали сделать фильм за один год. Начали съемки, но снежный барс к нам даже не приходил. Я благодарен операторам и съемочной группе, которые в морозы жили в палатках в высокогорье и ждали. Вроде бы вот есть след, ирбис здесь был, а мы его не видим. Но через полгода он все же сдался и появился. В итоге съемки шли три года и четыре месяца. И по отзывам фильм всем очень понравился. Сейчас мы подписали соглашение с платформой ОККО, где фильм скоро появится.Во второй серии фильма мы решили расширить географию проекта и начали снимать в Индии. Ведь один из пунктов нашей международной деятельности – изучение опыта и мер, которые принимаются в других странах обитания снежного барса.– Где расположены основные центры по изучению ирбиса?– Это Китай, Индия, Монголия, Киргизия, Таджикистан. Сейчас начинается работа в Казахстане. Очень интересный опыт в Индии. Недавно мы встречались с послом Китая, поддержка получена, и мы будем изучать их опыт. Мы общаемся с коллегами из Монголии, тем более на наших территориях обитает один подвид снежного барса. В Киргизии значительно восстановили поголовье ирбиса, так как хорошо сохранили памирского горного барана, которым снежный барс питается.В целом популяция в мире по разным оценкам составляет от 3,5 до 5,5 тысяч особей. Основная часть живет в Индии, часть в Пакистане и Афганистане. Значительная популяция в Китае и ближайших странах, таких как Непал, Бутан. В Монголии ядро, наверное, около 800-900 кошек, 250-300 в Киргизии, около 400 в Таджикистане. У нас обитает около 2-3% от общей численности снежных барсов.Что касается нашей международной деятельности, то на основе ИИ, о котором я говорил, мы хотим создать общую информационную базу. Сейчас ее пока нет, хотя все "барсятники" мира любят и уважают друг друга, оказывают поддержку.– Какие основные цели в работе ассоциации вы ставите перед собой на ближайшее время?– У нас базовый центр взаимодействия - нацпарк "Сайлюгемский". Сейчас мы хотим выстроить партнерские отношения со всеми охраняемыми территориями в России, где обитает снежный барс, чтобы понимать, что мы ­– одна семья. Следующие шаги – работа со странами СНГ, международные связи. Мы будем продолжать работать с детьми, делать выставки. С киностудией "Союзмультфильм" готовимся снимать мультфильм про снежного барса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московский зоопарк, монголия, индия, третьяковская галерея, общество