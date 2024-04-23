https://ria.ru/20240423/situatsiya-1941889945.html

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, заявили в Белом доме

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.04.2024

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, заявили в Белом доме

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, причем как в Донбассе, так и в других регионах, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:06

2024-04-23T22:06

2024-04-23T22:06

в мире

сша

украина

киев

джон кирби

джо байден

владимир зеленский

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_373a8639ae9ea55a405ce3d783e34064.jpg

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, причем как в Донбассе, так и в других регионах, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в преддверии голосования по помощи Киеву в сенате. "Это (ситуация на поле боя - ред.) не складывается в пользу украинцев в Донбассе, и, конечно, в других районах", - сказал Кирби в ходе брифинга. Во вторник сенат вслед за палатой представителей конгресса США намерен обсудить и, возможно, принять законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений. Наличие демократического большинства в верхней палате конгресса практически гарантирует утверждение инициативы, хотя сам процесс может тормозиться "филибастингом" - парламентской обструкцией - со стороны единичных противников финансирования Киева. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов. В законопроекте предпринята попытка перевести по меньшей мере часть содействия Киеву в формат займов, хотя и с возможностью их списания, ужесточить контроль за выделяемыми средствами и обязать Белый дом сформулировать долгосрочную стратегию действий на украинском направлении. После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики. Палата представителей собиралась при передаче в сенат объединить все четыре принятых ею законопроекта - о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-тихоокеанском регионе, включая Тайвань, а также о конфискации замороженных российских активов и отъеме социальной сети TikTok у китайского собственника.

https://ria.ru/20240423/ssha-1941863592.html

https://ria.ru/20240423/senat-1941810934.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941791021.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, джон кирби, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша, tiktok