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Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/situatsiya-1941889945.html
Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, заявили в Белом доме
Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.04.2024
Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, заявили в Белом доме
Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, причем как в Донбассе, так и в других регионах, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:06
2024-04-23T22:06
в мире
сша
украина
киев
джон кирби
джо байден
владимир зеленский
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, причем как в Донбассе, так и в других регионах, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в преддверии голосования по помощи Киеву в сенате. "Это (ситуация на поле боя - ред.) не складывается в пользу украинцев в Донбассе, и, конечно, в других районах", - сказал Кирби в ходе брифинга. Во вторник сенат вслед за палатой представителей конгресса США намерен обсудить и, возможно, принять законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений. Наличие демократического большинства в верхней палате конгресса практически гарантирует утверждение инициативы, хотя сам процесс может тормозиться "филибастингом" - парламентской обструкцией - со стороны единичных противников финансирования Киева. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов. В законопроекте предпринята попытка перевести по меньшей мере часть содействия Киеву в формат займов, хотя и с возможностью их списания, ужесточить контроль за выделяемыми средствами и обязать Белый дом сформулировать долгосрочную стратегию действий на украинском направлении. После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики. Палата представителей собиралась при передаче в сенат объединить все четыре принятых ею законопроекта - о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-тихоокеанском регионе, включая Тайвань, а также о конфискации замороженных российских активов и отъеме социальной сети TikTok у китайского собственника.
https://ria.ru/20240423/ssha-1941863592.html
https://ria.ru/20240423/senat-1941810934.html
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в мире, сша, украина, киев, джон кирби, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша, tiktok
В мире, США, Украина, Киев, Джон Кирби, Джо Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, TikTok, Специальная военная операция на Украине
Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, заявили в Белом доме

Кирби: ситуация на поле боя в Донбассе складывается не в пользу Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, причем как в Донбассе, так и в других регионах, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в преддверии голосования по помощи Киеву в сенате.
"Это (ситуация на поле боя - ред.) не складывается в пользу украинцев в Донбассе, и, конечно, в других районах", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Волонтеры-поисковики собирают останки солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Тысячи убитых": в США сделали жуткое заявление об Украине
Вчера, 19:08
Во вторник сенат вслед за палатой представителей конгресса США намерен обсудить и, возможно, принять законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений.
Наличие демократического большинства в верхней палате конгресса практически гарантирует утверждение инициативы, хотя сам процесс может тормозиться "филибастингом" - парламентской обструкцией - со стороны единичных противников финансирования Киева.
Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.
В законопроекте предпринята попытка перевести по меньшей мере часть содействия Киеву в формат займов, хотя и с возможностью их списания, ужесточить контроль за выделяемыми средствами и обязать Белый дом сформулировать долгосрочную стратегию действий на украинском направлении.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Уже проиграли. В сенате США забили тревогу перед голосованием по Украине
Вчера, 16:36
После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.
Палата представителей собиралась при передаче в сенат объединить все четыре принятых ею законопроекта - о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-тихоокеанском регионе, включая Тайвань, а также о конфискации замороженных российских активов и отъеме социальной сети TikTok у китайского собственника.
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В США сделали тревожное заявление о будущем страны из-за Украины
Вчера, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжон КирбиДжо БайденВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАTikTok
 
 
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