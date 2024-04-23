https://ria.ru/20240423/shoygu-1941759040.html
Шойгу: боевой потенциал российских военных не дает ВСУ удерживать оборону
Шойгу: боевой потенциал российских военных не дает ВСУ удерживать оборону - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу: боевой потенциал российских военных не дает ВСУ удерживать оборону
Высокий боевой потенциал ВС РФ позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны, заявил во вторник... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:26
2024-04-23T13:26
2024-04-23T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокий боевой потенциал ВС РФ позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны", - сказал Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу: боевой потенциал российских военных не дает ВСУ удерживать оборону
Шойгу: высокий боевой потенциал ВС РФ не дает ВСУ удерживать линию обороны