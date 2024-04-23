https://ria.ru/20240423/shoygu-1941759040.html

Шойгу: боевой потенциал российских военных не дает ВСУ удерживать оборону

Шойгу: боевой потенциал российских военных не дает ВСУ удерживать оборону - РИА Новости, 23.04.2024

Шойгу: боевой потенциал российских военных не дает ВСУ удерживать оборону

Высокий боевой потенциал ВС РФ позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны, заявил во вторник... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:26

2024-04-23T13:26

2024-04-23T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокий боевой потенциал ВС РФ позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны", - сказал Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф