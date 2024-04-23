https://ria.ru/20240423/shoygu-1941757116.html
Российские военные увеличат интенсивность ударов по логистике Украины
Российские военные увеличат интенсивность ударов по логистике Украины - РИА Новости, 23.04.2024
Российские военные увеличат интенсивность ударов по логистике Украины
Российская армия усилит удары по логистическим центрам на Украине, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:19
2024-04-23T13:19
2024-04-23T14:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская армия усилит удары по логистическим центрам на Украине, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства."Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", — подчеркнул генерал армии.Он напомнил, что Вашингтон для недопущения краха ВСУ собирается выделить Киеву почти 61 миллиард долларов, из которых большая часть уйдет на финансирование американского ВПК.Российские военные регулярно сообщают о ликвидации складов с оружием и боеприпасами, в том числе переданными США и их союзниками по НАТО.В Москве неоднократно отмечали, что поставки западного вооружения Украине ничего не меняют на поле боя, а только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Украина
Российские военные увеличат интенсивность ударов по логистике Украины
Шойгу: группировки в зоне СВО увеличат интенсивность ударов по логистике Украины