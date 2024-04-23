https://ria.ru/20240423/shoygu-1941756683.html

Шойгу оценил вклад региональных властей в повышение эффективности ПВО

Шойгу оценил вклад региональных властей в повышение эффективности ПВО - РИА Новости, 23.04.2024

Шойгу оценил вклад региональных властей в повышение эффективности ПВО

Значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:18

2024-04-23T13:18

2024-04-23T13:18

безопасность

москва

белгородская область

краснодарский край

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. "Значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20231219/putin-1916695722.html

москва

белгородская область

краснодарский край

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2024

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безопасность, москва, белгородская область, краснодарский край, сергей шойгу