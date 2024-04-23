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Поставки комплексов "Панцирь" увеличат почти вдвое - РИА Новости, 23.04.2024
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13:34 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/shoygu-1941756330.html
Поставки комплексов "Панцирь" увеличат почти вдвое
Поставки комплексов "Панцирь" увеличат почти вдвое - РИА Новости, 23.04.2024
Поставки комплексов "Панцирь" увеличат почти вдвое
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" хорошо себя зарекомендовали, в 2024 году их поставки в войска будут увеличены почти в два раза, сообщил глава... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:34
2024-04-23T13:34
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" хорошо себя зарекомендовали, в 2024 году их поставки в войска будут увеличены почти в два раза, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Хорошо зарекомендовали себя зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". В этом году нарастим их поставки почти в два раза", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Поставки комплексов "Панцирь" увеличат почти вдвое

Шойгу: поставки комплексов "Панцирь" увеличат почти в два раза в 2024 году

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" хорошо себя зарекомендовали, в 2024 году их поставки в войска будут увеличены почти в два раза, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Хорошо зарекомендовали себя зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". В этом году нарастим их поставки почти в два раза", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-М - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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