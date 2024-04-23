https://ria.ru/20240423/shoygu-1941756330.html

Поставки комплексов "Панцирь" увеличат почти вдвое

Поставки комплексов "Панцирь" увеличат почти вдвое - РИА Новости, 23.04.2024

Поставки комплексов "Панцирь" увеличат почти вдвое

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" хорошо себя зарекомендовали, в 2024 году их поставки в войска будут увеличены почти в два раза, сообщил глава... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:34

2024-04-23T13:34

2024-04-23T13:34

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" хорошо себя зарекомендовали, в 2024 году их поставки в войска будут увеличены почти в два раза, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Хорошо зарекомендовали себя зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". В этом году нарастим их поставки почти в два раза", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20240407/pantsir-m-1938362514.html

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безопасность, россия, сергей шойгу