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Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике - РИА Новости, 23.04.2024
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13:10 23.04.2024 (обновлено: 13:26 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/shoygu-1941754385.html
Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике
Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике
НАТО сегодня наращивает активность в Арктике и готовится к якобы агрессии России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:10
2024-04-23T13:26
нато
россия
арктика
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. НАТО сегодня наращивает активность в Арктике и готовится к якобы агрессии России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Альянс пытается усилить активность в Арктике", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.
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нато, россия, арктика, сергей шойгу, безопасность
НАТО, Россия, Арктика, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике

Шойгу: НАТО пытается усилить активность в Арктике

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. НАТО сегодня наращивает активность в Арктике и готовится к якобы агрессии России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«
"Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Альянс пытается усилить активность в Арктике", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.
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