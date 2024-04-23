https://ria.ru/20240423/shoygu-1941754385.html

Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике

Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике - РИА Новости, 23.04.2024

Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике

НАТО сегодня наращивает активность в Арктике и готовится к якобы агрессии России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:10

2024-04-23T13:10

2024-04-23T13:26

нато

россия

арктика

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. НАТО сегодня наращивает активность в Арктике и готовится к якобы агрессии России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Альянс пытается усилить активность в Арктике", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240416/neft-1940312295.html

россия

арктика

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нато, россия, арктика, сергей шойгу, безопасность