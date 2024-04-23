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Шойгу назвал число сбитых в ходе СВО дронов, самолетов и вертолетов ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 23.04.2024 (обновлено: 13:25 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/shoygu-1941753863.html
Шойгу назвал число сбитых в ходе СВО дронов, самолетов и вертолетов ВСУ
Шойгу назвал число сбитых в ходе СВО дронов, самолетов и вертолетов ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу назвал число сбитых в ходе СВО дронов, самолетов и вертолетов ВСУ
Российские системы ПВО сбили с начала спецоперации более 22 тысяч беспилотников, более 860 самолетов и вертолетов, около 6 тысяч снарядов РСЗО, около тысячи... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:09
2024-04-23T13:25
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили с начала спецоперации более 22 тысяч беспилотников, более 860 самолетов и вертолетов, около 6 тысяч снарядов РСЗО, около тысячи ракет и 37 воздушных шаров, сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе HIMARS - 3 549 и "Вампир" - 361, а также около двух тысяч других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20240423/bezopasnost-1941757474.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу назвал число сбитых в ходе СВО дронов, самолетов и вертолетов ВСУ

Шойгу: военные сбили более 22 тысячи дронов, почти 900 самолетов ВСУ в ходе СВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили с начала спецоперации более 22 тысяч беспилотников, более 860 самолетов и вертолетов, около 6 тысяч снарядов РСЗО, около тысячи ракет и 37 воздушных шаров, сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе HIMARS - 3 549 и "Вампир" - 361, а также около двух тысяч других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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