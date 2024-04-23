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Россия выдавливает противника с занимаемых рубежей, заявил Шойгу

Россия выдавливает противника с занимаемых рубежей, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.04.2024

Россия выдавливает противника с занимаемых рубежей, заявил Шойгу

Группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и выдавливают противника с занимаемых рубежей, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:08

2024-04-23T13:08

2024-04-23T13:20

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и выдавливают противника с занимаемых рубежей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны."Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей", - сказал Шойгу .

россия

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россия, безопасность, сергей шойгу