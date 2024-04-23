В Ереване началось факельное шествие в преддверии Дня памяти жертв геноцида
В Ереване началось факельное шествие в честь Дня памяти жертв геноцида армян
© РИА НовостиФакельное шествие в Ереване
© РИА Новости
Факельное шествие в Ереване
ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Факельное шествие началось во вторник в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие традиционно проводится оппозиционной партией "Дашнакцутюн" и ее молодежным союзом.
Шествие стартовало с Площади Республики. Его конечная цель - мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд", где у вечного огня участники останутся на всю ночь. Перед началом акции участники сожгли флаги Турции и Азербайджана.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
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Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращаясь к Армении заявил, что в регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок и пришло время "отбросить беспочвенные воспоминания". По его словам, "всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени и теперь это понял и премьер Армении Никол Пашинян".
Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.