https://ria.ru/20240423/shestvie-1941889204.html

В Ереване началось факельное шествие в преддверии Дня памяти жертв геноцида

В Ереване началось факельное шествие в преддверии Дня памяти жертв геноцида - РИА Новости, 23.04.2024

В Ереване началось факельное шествие в преддверии Дня памяти жертв геноцида

Факельное шествие началось во вторник в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, передает корреспондент... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:59

2024-04-23T21:59

2024-04-23T21:59

турция

армения

азербайджан

никол пашинян

реджеп тайип эрдоган

дашнакцутюн

европарламент

всемирный совет церквей

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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Факельное шествие началось во вторник в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие традиционно проводится оппозиционной партией "Дашнакцутюн" и ее молодежным союзом. Шествие стартовало с Площади Республики. Его конечная цель - мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд", где у вечного огня участники останутся на всю ночь. Перед началом акции участники сожгли флаги Турции и Азербайджана. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны. Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращаясь к Армении заявил, что в регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок и пришло время "отбросить беспочвенные воспоминания". По его словам, "всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени и теперь это понял и премьер Армении Никол Пашинян". Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.

https://ria.ru/20240320/armeniya-1934484256.html

https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941649195.html

https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924444703.html

турция

армения

азербайджан

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турция, армения, азербайджан, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, дашнакцутюн, европарламент, всемирный совет церквей, в мире