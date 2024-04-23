Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией
Прозоров назвал вопрос признания СБУ террористической организацией неоднозначным
Василий Прозоров. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СБУ перешла к тактике террора, но признание ее террористической организацией осложнит "борьбу за умы и сердца людей", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой, заявив, что это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты.
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"У меня двоякое мнение по этому вопросу. С одной стороны, несомненно, я абсолютно согласен, что СБУ перешла к тактике террора. Теракт преследует цель посеять страх, в первую очередь поселить страх в обществе. И это указывает, что в их деятельности, несомненно, присутствует признак терроризма. С этой точки зрения я согласен, что СБУ становится террористической организацией", - заявил Прозоров РИА Новости.
С другой стороны, как отметил Прозоров, в этой спецслужбе "есть разные люди". "Если мы признаем СБУ террористической организацией, это даже членство в этой организации, это уже априори будет уголовная статья. То есть какой-нибудь прапорщик, который на воротах стоит, или тот, кто выдает камуфляж, он тоже уже будет подвержен уголовному преследованию с нашей стороны. То есть сам факт службы в СБУ это уже будет уголовная ответственность. Но если мы все-таки боремся за умы и сердца людей на той стороне, то, может быть, это преждевременно", - считает он.
Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.