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Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/sbu-1941848055.html
Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией
Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией - РИА Новости, 23.04.2024
Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией
СБУ перешла к тактике террора, но признание ее террористической организацией осложнит "борьбу за умы и сердца людей", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:08
2024-04-23T18:08
специальная военная операция на украине
василий прозоров
валентина матвиенко
служба безопасности украины
в мире
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СБУ перешла к тактике террора, но признание ее террористической организацией осложнит "борьбу за умы и сердца людей", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой, заявив, что это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты. "У меня двоякое мнение по этому вопросу. С одной стороны, несомненно, я абсолютно согласен, что СБУ перешла к тактике террора. Теракт преследует цель посеять страх, в первую очередь поселить страх в обществе. И это указывает, что в их деятельности, несомненно, присутствует признак терроризма. С этой точки зрения я согласен, что СБУ становится террористической организацией", - заявил Прозоров РИА Новости. С другой стороны, как отметил Прозоров, в этой спецслужбе "есть разные люди". "Если мы признаем СБУ террористической организацией, это даже членство в этой организации, это уже априори будет уголовная статья. То есть какой-нибудь прапорщик, который на воротах стоит, или тот, кто выдает камуфляж, он тоже уже будет подвержен уголовному преследованию с нашей стороны. То есть сам факт службы в СБУ это уже будет уголовная ответственность. Но если мы все-таки боремся за умы и сердца людей на той стороне, то, может быть, это преждевременно", - считает он. Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html
https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html
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василий прозоров, валентина матвиенко, служба безопасности украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Василий Прозоров, Валентина Матвиенко, Служба безопасности Украины, В мире, Украина
Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией

Прозоров назвал вопрос признания СБУ террористической организацией неоднозначным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Василий Прозоров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СБУ перешла к тактике террора, но признание ее террористической организацией осложнит "борьбу за умы и сердца людей", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой, заявив, что это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты.
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"У меня двоякое мнение по этому вопросу. С одной стороны, несомненно, я абсолютно согласен, что СБУ перешла к тактике террора. Теракт преследует цель посеять страх, в первую очередь поселить страх в обществе. И это указывает, что в их деятельности, несомненно, присутствует признак терроризма. С этой точки зрения я согласен, что СБУ становится террористической организацией", - заявил Прозоров РИА Новости.
С другой стороны, как отметил Прозоров, в этой спецслужбе "есть разные люди". "Если мы признаем СБУ террористической организацией, это даже членство в этой организации, это уже априори будет уголовная статья. То есть какой-нибудь прапорщик, который на воротах стоит, или тот, кто выдает камуфляж, он тоже уже будет подвержен уголовному преследованию с нашей стороны. То есть сам факт службы в СБУ это уже будет уголовная ответственность. Но если мы все-таки боремся за умы и сердца людей на той стороне, то, может быть, это преждевременно", - считает он.
Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеВасилий ПрозоровВалентина МатвиенкоСлужба безопасности УкраиныВ миреУкраина
 
 
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