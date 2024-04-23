https://ria.ru/20240423/sbu-1941848055.html

Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией

Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией - РИА Новости, 23.04.2024

Прозоров высказался о возможном признании СБУ террористической организацией

СБУ перешла к тактике террора, но признание ее террористической организацией осложнит "борьбу за умы и сердца людей", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:08

2024-04-23T18:08

2024-04-23T18:08

специальная военная операция на украине

василий прозоров

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СБУ перешла к тактике террора, но признание ее террористической организацией осложнит "борьбу за умы и сердца людей", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой, заявив, что это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты. "У меня двоякое мнение по этому вопросу. С одной стороны, несомненно, я абсолютно согласен, что СБУ перешла к тактике террора. Теракт преследует цель посеять страх, в первую очередь поселить страх в обществе. И это указывает, что в их деятельности, несомненно, присутствует признак терроризма. С этой точки зрения я согласен, что СБУ становится террористической организацией", - заявил Прозоров РИА Новости. С другой стороны, как отметил Прозоров, в этой спецслужбе "есть разные люди". "Если мы признаем СБУ террористической организацией, это даже членство в этой организации, это уже априори будет уголовная статья. То есть какой-нибудь прапорщик, который на воротах стоит, или тот, кто выдает камуфляж, он тоже уже будет подвержен уголовному преследованию с нашей стороны. То есть сам факт службы в СБУ это уже будет уголовная ответственность. Но если мы все-таки боремся за умы и сердца людей на той стороне, то, может быть, это преждевременно", - считает он. Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.

https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html

https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

василий прозоров, валентина матвиенко, служба безопасности украины, в мире, украина