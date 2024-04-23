В Саратове столкнулись автобус и трактор, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при столкновении автобуса и трактора в Саратове
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской областиМесто столкновения пассажирского автобуса и трактора в Саратове. 23 апреля 2024
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области
Место столкновения пассажирского автобуса и трактора в Саратове. 23 апреля 2024
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Автобус и трактор столкнулись на перекрестке в Саратове, в больницу доставлены пять пассажиров автобуса, сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада.
"В 11.03 (10.03 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на пересечении проспекта Строителей и улицы академика Антонова произошло столкновение грейдера и пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали пять человек из автобуса. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1976 года рождения. Еще три женщины и мужчина госпитализированы медиками центра медицины катастроф и скорой помощи", - сказал Зрада журналистам.
В пресс-службе городского отдела ГИБДД сообщили журналистам, что столкнулся трактор Caterpillar под управлением мужчины 1971 года рождения и автобус "Лиаз", слудовавший по маршруту 53, под управлением водителя 1967 года рождения.
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