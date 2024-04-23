https://ria.ru/20240423/saratov-1941708484.html

В Саратове столкнулись автобус и трактор, есть пострадавшие

В Саратове столкнулись автобус и трактор, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.04.2024

В Саратове столкнулись автобус и трактор, есть пострадавшие

Автобус и трактор столкнулись на перекрестке в Саратове, в больницу доставлены пять пассажиров автобуса, сообщил начальник областной службы спасения Никита... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:56

2024-04-23T10:56

2024-04-23T11:15

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Автобус и трактор столкнулись на перекрестке в Саратове, в больницу доставлены пять пассажиров автобуса, сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада."В 11.03 (10.03 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на пересечении проспекта Строителей и улицы академика Антонова произошло столкновение грейдера и пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали пять человек из автобуса. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1976 года рождения. Еще три женщины и мужчина госпитализированы медиками центра медицины катастроф и скорой помощи", - сказал Зрада журналистам.В пресс-службе городского отдела ГИБДД сообщили журналистам, что столкнулся трактор Caterpillar под управлением мужчины 1971 года рождения и автобус "Лиаз", слудовавший по маршруту 53, под управлением водителя 1967 года рождения.

https://ria.ru/20240422/dtp-1941646781.html

саратов

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происшествия, саратов