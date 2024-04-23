https://ria.ru/20240423/sanktsii-1941685977.html

США разрабатывают санкции против китайских банков, пишут СМИ

США разрабатывают санкции против китайских банков, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024

США разрабатывают санкции против китайских банков, пишут СМИ

США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:28

2024-04-23T09:28

2024-04-23T09:28

россия

китай

в мире

сша

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение", сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. В МИД КНР не раз заявляли, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций США, Китай и Россия имеют право развивать торгово-экономическое сотрудничество, и его не следует ограничивать. Китай призывал США прекратить политизировать, а также использовать в качестве инструментов и оружия торгово-экономические и научно-технические вопросы". Пекин заявлял, "Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий". Экономическое сотрудничество России и Китая напрямую касается борьбы за справедливый миропорядок, Москва и Пекин продолжат бороться за демократизацию международных экономических отношений, где не будет места санкционной политике Запада, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. "США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, вооружая главного посланника Вашингтона дипломатическими рычагами", - пишет издание, добавляя, что чиновники надеются на прекращение якобы "коммерческой поддержки Пекином российского военного производства". Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные чиновники кабинета министров бьют тревогу среди западных союзников, поскольку опасаются, что "Россия может победить Украину в войне на истощение", особенно если союзники не мобилизуют свою собственную промышленность, чтобы соответствовать российскому производству. По сведениям издания, на фоне визита Блинкена в Пекин, намеченного на вторник, чиновники рассчитывают на то, что угроза потерять доступ к доллару и ухудшить торговые связи с Европой убедит Пекин сменить курс с поддержки России. Официальные лица США говорят, что введение санкций против банков является вариантом эскалации на случай, если дипломатические попытки не смогут убедить Пекин ограничить экспорт. Отмечается, что американские чиновники в последние недели усилили давление на Пекин на частных встречах и телефонных разговорах, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, занимающихся торговлей товарами двойного назначения.

https://ria.ru/20240408/china-1938515584.html

https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html

https://ria.ru/20231123/peskov-1911322969.html

россия

китай

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россия, китай, в мире, сша