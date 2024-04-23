https://ria.ru/20240423/rpts-1941764544.html

РПЦ создала рабочую группу по школьному предмету об основах нравственности

РПЦ создала рабочую группу по школьному предмету об основах нравственности - РИА Новости, 23.04.2024

РПЦ создала рабочую группу по школьному предмету об основах нравственности

Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) сообщил, что помощник... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:51

2024-04-23T13:51

2024-04-23T15:31

религия

россия

владимир мединский

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) сообщил, что помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский возглавил рабочую группу по формированию программы преподавания в школах предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР). Митрополит Евгений, выступая на научной конференции в ОП РФ, напомнил, что курс ОДНКНР был введен в образовательный стандарт в результате переговоров между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и президентом РФ Владимиром Путиным и "является прямым продолжением в 5-9 классах курса "Основы религиозной культуры и светской этики" (ОРГСЭ), который преподают в четвертых классах". "Потом программа ОДНКНР, которая была разработана Минпросвещения РФ, не прошла экспертизу синодального отдела религиозного образования и катехизации (по закону программы духовно-нравственного воспитания должны проходить экспертизу в централизованных религиозных организациях – ред.). Программа, тем не менее, утверждается, есть попытка написать учебник, который не выдерживает никакой критики. Эта попытка диалога завершается тем, что в феврале 2024 года Минпросвещения отменяет предмет и вводит его в рамки предмета "История", в часть "История родного края", - рассказал митрополит Евгений. Он отметил, что это решение Минпросвещения вызвало "бурную реакцию" в Церкви. "Прошла встреча патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) с министром, и результатом этой встречи стало формирование рабочей группы. Сегодня эту рабочую группу возглавляет Владимир Мединский. В рамках деятельности этой группы сегодня мы пытаемся исправить все то, что было со временем накоплено, мы говорим о содержательной части программы, чтобы она все-таки соответствовала и концепции предмета, и чаяниям централизованных религиозных организаций, в частности, Русской православной церкви, здравому смыслу, ожиданиям родителей", - пояснил глава синодального отдела. Он отметил, что патриарх Кирилл участвует в деятельности этой рабочей группы. "Личное участие святейшего патриарха и помощника президента Владимира Мединского, такое пристальное высокое внимание дает надежду, создает условия для того, чтобы предмет наполнился содержанием, чтобы он был закреплен должным образом в школьной программе", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20240228/tserkov-1929893823.html

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россия, владимир мединский, владимир путин, русская православная церковь