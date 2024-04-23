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В Риме восемь человек отравились парами хлора в отеле - РИА Новости, 23.04.2024
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14:14 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/repubblica-1941768597.html
В Риме восемь человек отравились парами хлора в отеле
В Риме восемь человек отравились парами хлора в отеле - РИА Новости, 23.04.2024
В Риме восемь человек отравились парами хлора в отеле
Восемь человек пострадали, отравившись парами хлора в отеле в центре Рима, сообщила газета Repubblica. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:14
2024-04-23T14:14
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РИМ, 23 апр - РИА Новости. Восемь человек пострадали, отравившись парами хлора в отеле в центре Рима, сообщила газета Repubblica. Пятеро пострадавших доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Все они являются сотрудниками отеля. Еще три человека отказались от госпитализации. По словам пожарных, они получили отравление из-за едких испарений хлора, источник которых находился в техническом помещении в Спа-центре на нижнем этаже гостиницы. Пожарные и полиция эвакуировали постояльцев и персонал отеля.
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914016093.html
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РИА Новости
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рим, в мире
Рим, В мире
В Риме восемь человек отравились парами хлора в отеле

Repubblica: в Риме восемь сотрудников отеля отравились парами хлора

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 23 апр - РИА Новости. Восемь человек пострадали, отравившись парами хлора в отеле в центре Рима, сообщила газета Repubblica.
Пятеро пострадавших доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Все они являются сотрудниками отеля. Еще три человека отказались от госпитализации. По словам пожарных, они получили отравление из-за едких испарений хлора, источник которых находился в техническом помещении в Спа-центре на нижнем этаже гостиницы.
Пожарные и полиция эвакуировали постояльцев и персонал отеля.
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