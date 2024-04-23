https://ria.ru/20240423/repubblica-1941768597.html

В Риме восемь человек отравились парами хлора в отеле

В Риме восемь человек отравились парами хлора в отеле - РИА Новости, 23.04.2024

В Риме восемь человек отравились парами хлора в отеле

Восемь человек пострадали, отравившись парами хлора в отеле в центре Рима, сообщила газета Repubblica. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:14

2024-04-23T14:14

2024-04-23T14:14

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РИМ, 23 апр - РИА Новости. Восемь человек пострадали, отравившись парами хлора в отеле в центре Рима, сообщила газета Repubblica. Пятеро пострадавших доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Все они являются сотрудниками отеля. Еще три человека отказались от госпитализации. По словам пожарных, они получили отравление из-за едких испарений хлора, источник которых находился в техническом помещении в Спа-центре на нижнем этаже гостиницы. Пожарные и полиция эвакуировали постояльцев и персонал отеля.

https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914016093.html

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