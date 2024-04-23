https://ria.ru/20240423/regiona-1941670621.html

Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 69 см

Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 69 см - РИА Новости, 23.04.2024

Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 69 см

Уровень воды в реке Ишим в районе в районе села Абатское за сутки увеличился на 69 сантиметров и составил 770 сантиметров, сообщает информационный центр... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:08

2024-04-23T07:08

2024-04-23T07:13

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе в районе села Абатское за сутки увеличился на 69 сантиметров и составил 770 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 08.00 (06.00 мск) вторника уровень воды в Абатском составил 770 сантиметров, прирост за сутки составил 69 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуацию жителей всех населенных пунктов, подверженных затоплению. Всего в муниципалитете проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3,5 тысячи человек, подтоплены 107 жилых домов, 444 дачных дома и 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

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ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, тюменская область