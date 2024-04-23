Рейтинг@Mail.ru
В МО появилась сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:42 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/rebenok-1941790199.html
В МО появилась сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом
В МО появилась сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом - РИА Новости, 23.04.2024
В МО появилась сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом
Заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних в центре социального обслуживания "Орехово-Зуевский" Ольга Маркова рассказала о создании в Подмосковье... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:42
2024-04-23T15:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937165442_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_1c776397fadda3fee713be2393b4b4fc.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних в центре социального обслуживания "Орехово-Зуевский" Ольга Маркова рассказала о создании в Подмосковье целой сети подобных учреждений для детей с аутизмом, сообщил телеканал "360".В таких центрах детям помогают социализироваться. В основе выбора мест расположения заведений – принцип шаговой доступности."За это время у нас открылись отделения в таких городах, как Ликино-Дулево, город Куровское и Орехово-Зуево, а также в деревне Дровосеки. В Орехово-Зуевском городском округе у нас один центр, и при нем открыто три отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказала Маркова.Все отделения имеют современное оборудование и тренажеры. Дети младшего возраста могут посещать группы полного дневного пребывания с питанием и с развивающими занятиями. Всего в центры записано 300 человек."С ребятами работают специалисты, такие как психолог, дефектолог, логопед, инструктор ЛФК, массажисты. Также на базе орехово-зуевского отделения появились единственные в нашем округе адаптированные игровые площадки. Они адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья", –продолжила специалист.Кроме того, в деревне Дровосеки с детьми работают четвероногие помощники. Собаки прошли специальное обучение и имеют сертификаты для работы с детьми."Они, конечно, приносят большую помощь в реабилитации детей с аутизмом, потому что у них нарушена связь с внешним миром, а контакт с животными им обеспечивает эту связь. Через животных они выходят из своего внутреннего мира", – разъяснила Маркова.В деревне Дровосеки есть конный клуб. На данный момент в нем содержится 10 лошадей, которые помогают детям получать терапию.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937165442_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78a9691f4086eee40b90fea16a9f47db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО появилась сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом

© iStock.com / KatarzynaBialasiewiczПсихолог занимается с ребенком с расстройством аутистического спектра
Психолог занимается с ребенком с расстройством аутистического спектра - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр РИА Новости. Заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних в центре социального обслуживания "Орехово-Зуевский" Ольга Маркова рассказала о создании в Подмосковье целой сети подобных учреждений для детей с аутизмом, сообщил телеканал "360".
В таких центрах детям помогают социализироваться. В основе выбора мест расположения заведений – принцип шаговой доступности.
"За это время у нас открылись отделения в таких городах, как Ликино-Дулево, город Куровское и Орехово-Зуево, а также в деревне Дровосеки. В Орехово-Зуевском городском округе у нас один центр, и при нем открыто три отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказала Маркова.
Все отделения имеют современное оборудование и тренажеры. Дети младшего возраста могут посещать группы полного дневного пребывания с питанием и с развивающими занятиями. Всего в центры записано 300 человек.
"С ребятами работают специалисты, такие как психолог, дефектолог, логопед, инструктор ЛФК, массажисты. Также на базе орехово-зуевского отделения появились единственные в нашем округе адаптированные игровые площадки. Они адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья", –продолжила специалист.
Кроме того, в деревне Дровосеки с детьми работают четвероногие помощники. Собаки прошли специальное обучение и имеют сертификаты для работы с детьми.
"Они, конечно, приносят большую помощь в реабилитации детей с аутизмом, потому что у них нарушена связь с внешним миром, а контакт с животными им обеспечивает эту связь. Через животных они выходят из своего внутреннего мира", – разъяснила Маркова.
В деревне Дровосеки есть конный клуб. На данный момент в нем содержится 10 лошадей, которые помогают детям получать терапию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала