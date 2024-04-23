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В МО появилась сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом

В МО появилась сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом - РИА Новости, 23.04.2024

В МО появилась сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом

Заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних в центре социального обслуживания "Орехово-Зуевский" Ольга Маркова рассказала о создании в Подмосковье... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:42

2024-04-23T15:42

2024-04-23T15:42

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних в центре социального обслуживания "Орехово-Зуевский" Ольга Маркова рассказала о создании в Подмосковье целой сети подобных учреждений для детей с аутизмом, сообщил телеканал "360".В таких центрах детям помогают социализироваться. В основе выбора мест расположения заведений – принцип шаговой доступности."За это время у нас открылись отделения в таких городах, как Ликино-Дулево, город Куровское и Орехово-Зуево, а также в деревне Дровосеки. В Орехово-Зуевском городском округе у нас один центр, и при нем открыто три отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказала Маркова.Все отделения имеют современное оборудование и тренажеры. Дети младшего возраста могут посещать группы полного дневного пребывания с питанием и с развивающими занятиями. Всего в центры записано 300 человек."С ребятами работают специалисты, такие как психолог, дефектолог, логопед, инструктор ЛФК, массажисты. Также на базе орехово-зуевского отделения появились единственные в нашем округе адаптированные игровые площадки. Они адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья", –продолжила специалист.Кроме того, в деревне Дровосеки с детьми работают четвероногие помощники. Собаки прошли специальное обучение и имеют сертификаты для работы с детьми."Они, конечно, приносят большую помощь в реабилитации детей с аутизмом, потому что у них нарушена связь с внешним миром, а контакт с животными им обеспечивает эту связь. Через животных они выходят из своего внутреннего мира", – разъяснила Маркова.В деревне Дровосеки есть конный клуб. На данный момент в нем содержится 10 лошадей, которые помогают детям получать терапию.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)