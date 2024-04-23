Рейтинг@Mail.ru
Блок "Победа" ждет реакции международного сообщества на задержание членов - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/reaktsiya-1941670445.html
Блок "Победа" ждет реакции международного сообщества на задержание членов
Блок "Победа" ждет реакции международного сообщества на задержание членов - РИА Новости, 23.04.2024
Блок "Победа" ждет реакции международного сообщества на задержание членов
Политический блок "Победа" ожидает реакции международного сообщества на задержание его членов и сторонников в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:05
2024-04-23T07:05
в мире
молдавия
кишинев
москва
евгения гуцул
евразийский экономический союз
возрождение
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902550270_0:142:2686:1653_1920x0_80_0_0_90b53a5ea063582ac3062bdd20ac9d76.png
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Политический блок "Победа" ожидает реакции международного сообщества на задержание его членов и сторонников в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока политсилы. В аэропорту в понедельник Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. "Мы ожидаем реакции международного сообщества - граждане Молдовы нуждаются в защите от преступников, которые засели в президентуре", - сообщили в блоке. Представители блока считают, что подобные действия властей Молдавии должны получить широкую огласку. "Сегодня мы наблюдаем последние конвульсии власти. Только так можно объяснить ситуацию с задержанием людей в аэропорту Кишинева. Режим опустился до того, что безо всяких оснований начал аресты участников съезда нашего блока "Победа". Люди вернулись домой, и здесь их ожидали допросы и угрозы", - подчеркнули в политсиле. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941668401.html
молдавия
кишинев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902550270_147:0:2539:1794_1920x0_80_0_0_86d3116065533bcf6a73ea6ef745e973.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, москва, евгения гуцул, евразийский экономический союз, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Евгения Гуцул, Евразийский экономический союз, Возрождение, В мире
В мире
Блок "Победа" ждет реакции международного сообщества на задержание членов

Блок "Победа" ожидает реакции международного сообщества на задержание в Кишиневе

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Политический блок "Победа" ожидает реакции международного сообщества на задержание его членов и сторонников в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока политсилы.
В аэропорту в понедельник Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев.
Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Лидера партии "Возрождение" доставили на допрос в СБ Молдавии
Вчера, 21:54
"Мы ожидаем реакции международного сообщества - граждане Молдовы нуждаются в защите от преступников, которые засели в президентуре", - сообщили в блоке.
Представители блока считают, что подобные действия властей Молдавии должны получить широкую огласку.
"Сегодня мы наблюдаем последние конвульсии власти. Только так можно объяснить ситуацию с задержанием людей в аэропорту Кишинева. Режим опустился до того, что безо всяких оснований начал аресты участников съезда нашего блока "Победа". Люди вернулись домой, и здесь их ожидали допросы и угрозы", - подчеркнули в политсиле.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор
06:33
 
В миреВ миреМолдавияКишиневМоскваЕвгения ГуцулЕвразийский экономический союзВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала