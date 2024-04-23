https://ria.ru/20240423/reaktsiya-1941670445.html

Блок "Победа" ждет реакции международного сообщества на задержание членов

Блок "Победа" ждет реакции международного сообщества на задержание членов - РИА Новости, 23.04.2024

Блок "Победа" ждет реакции международного сообщества на задержание членов

Политический блок "Победа" ожидает реакции международного сообщества на задержание его членов и сторонников в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:05

2024-04-23T07:05

2024-04-23T07:05

в мире

молдавия

кишинев

москва

евгения гуцул

евразийский экономический союз

возрождение

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902550270_0:142:2686:1653_1920x0_80_0_0_90b53a5ea063582ac3062bdd20ac9d76.png

КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Политический блок "Победа" ожидает реакции международного сообщества на задержание его членов и сторонников в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока политсилы. В аэропорту в понедельник Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. "Мы ожидаем реакции международного сообщества - граждане Молдовы нуждаются в защите от преступников, которые засели в президентуре", - сообщили в блоке. Представители блока считают, что подобные действия властей Молдавии должны получить широкую огласку. "Сегодня мы наблюдаем последние конвульсии власти. Только так можно объяснить ситуацию с задержанием людей в аэропорту Кишинева. Режим опустился до того, что безо всяких оснований начал аресты участников съезда нашего блока "Победа". Люди вернулись домой, и здесь их ожидали допросы и угрозы", - подчеркнули в политсиле. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941668401.html

молдавия

кишинев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, москва, евгения гуцул, евразийский экономический союз, возрождение