https://ria.ru/20240423/rabotino-1941804433.html

Российские войска продвинулись юго-восточнее Работино, сообщил Рогов

Российские войска продвинулись юго-восточнее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.04.2024

Российские войска продвинулись юго-восточнее Работино, сообщил Рогов

Российские войска продвинулись юго-восточнее запорожского села Работино, выбив противника из двух опорных пунктов, сообщил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:23

2024-04-23T16:23

2024-04-23T16:41

специальная военная операция на украине

работино

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Российские войска продвинулись юго-восточнее запорожского села Работино, выбив противника из двух опорных пунктов, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов."Наши ребята продвинулись юго-восточнее Работино. Продвижение не менее 800 метров. Один опорник противника уничтожен, еще один взят под контроль", - сказал Рогов.В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщало, что в районе Работино подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

работино

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работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность