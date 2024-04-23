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Российские войска продвинулись юго-восточнее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 23.04.2024 (обновлено: 16:41 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/rabotino-1941804433.html
Российские войска продвинулись юго-восточнее Работино, сообщил Рогов
Российские войска продвинулись юго-восточнее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.04.2024
Российские войска продвинулись юго-восточнее Работино, сообщил Рогов
Российские войска продвинулись юго-восточнее запорожского села Работино, выбив противника из двух опорных пунктов, сообщил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:23
2024-04-23T16:41
специальная военная операция на украине
работино
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Российские войска продвинулись юго-восточнее запорожского села Работино, выбив противника из двух опорных пунктов, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов."Наши ребята продвинулись юго-восточнее Работино. Продвижение не менее 800 метров. Один опорник противника уничтожен, еще один взят под контроль", - сказал Рогов.В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщало, что в районе Работино подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
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работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска продвинулись юго-восточнее Работино, сообщил Рогов

Рогов: российские войска продвинулись юго-восточнее запорожского села Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Российские войска продвинулись юго-восточнее запорожского села Работино, выбив противника из двух опорных пунктов, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши ребята продвинулись юго-восточнее Работино. Продвижение не менее 800 метров. Один опорник противника уничтожен, еще один взят под контроль", - сказал Рогов.
В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщало, что в районе Работино подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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