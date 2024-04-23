https://ria.ru/20240423/qiwi-1941682161.html
Qiwi назвала убыток от обесценения российских активов
Qiwi назвала убыток от обесценения российских активов - РИА Новости, 23.04.2024
Qiwi назвала убыток от обесценения российских активов
Qiwi признала убыток от обесценения проданных российских активов в 14,4 миллиарда рублей по итогам 2023 года, в 2024 году прогнозирует убыток еще на 22,7... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:08
2024-04-23T09:08
2024-04-23T09:08
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Qiwi признала убыток от обесценения проданных российских активов в 14,4 миллиарда рублей по итогам 2023 года, в 2024 году прогнозирует убыток еще на 22,7 миллиарда рублей от выбытия этих активов, сообщается в пресс-релизе компании. "По состоянию на 31 декабря 2023 года компания признала убыток от обесценения в размере 14,4 миллиарда рублей (160,6 млн долларов США) в результате списания внеоборотных активов российских дочерних компаний, представляющий собой убыток от обесценения, примененный к балансовой стоимости... Дополнительный расчетный убыток от выбытия активов российских дочерних компаний в размере 22,7 миллиарда рублей будет признан в 2024 году", - говорится в сообщении. Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк"), гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки – 23,75 миллиарда рублей. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов. По данным ЦБ, банк систематически допускал нарушения антиотмывочного законодательства. Согласно отчету, за 2023 год Qiwi plc увеличила чистую выручку на 87%. Скорректированная чистая прибыль составила 1,3 миллиарда рублей, скорректированная рентабельность по чистой прибыли - 44,4%. Чистая выручка платежного сегмента выросла на 91% - до 2,65 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль российского контура составила 14 миллиардов рублей, снизившись на 11,1% в годовом выражении.
https://ria.ru/20240226/qiwi-1929658948.html
https://ria.ru/20240322/qiwi-1934968261.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, сша, киви банк, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, США, КИВИ банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Qiwi назвала убыток от обесценения российских активов
Qiwi признала убыток от обесценения российских активов в 14,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Qiwi признала убыток от обесценения проданных российских активов в 14,4 миллиарда рублей по итогам 2023 года, в 2024 году прогнозирует убыток еще на 22,7 миллиарда рублей от выбытия этих активов, сообщается в пресс-релизе компании.
"По состоянию на 31 декабря 2023 года компания признала убыток от обесценения в размере 14,4 миллиарда рублей (160,6 млн долларов США) в результате списания внеоборотных активов российских дочерних компаний, представляющий собой убыток от обесценения, примененный к балансовой стоимости... Дополнительный расчетный убыток от выбытия активов российских дочерних компаний в размере 22,7 миллиарда рублей будет признан в 2024 году", - говорится в сообщении.
Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк"), гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки – 23,75 миллиарда рублей.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов. По данным ЦБ, банк систематически допускал нарушения антиотмывочного законодательства.
Согласно отчету, за 2023 год Qiwi plc увеличила чистую выручку на 87%. Скорректированная чистая прибыль составила 1,3 миллиарда рублей, скорректированная рентабельность по чистой прибыли - 44,4%. Чистая выручка платежного сегмента выросла на 91% - до 2,65 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль российского контура составила 14 миллиардов рублей, снизившись на 11,1% в годовом выражении.