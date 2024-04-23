https://ria.ru/20240423/qiwi-1941682161.html

Qiwi назвала убыток от обесценения российских активов

Qiwi назвала убыток от обесценения российских активов - РИА Новости, 23.04.2024

Qiwi назвала убыток от обесценения российских активов

Qiwi признала убыток от обесценения проданных российских активов в 14,4 миллиарда рублей по итогам 2023 года, в 2024 году прогнозирует убыток еще на 22,7... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:08

2024-04-23T09:08

2024-04-23T09:08

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Qiwi признала убыток от обесценения проданных российских активов в 14,4 миллиарда рублей по итогам 2023 года, в 2024 году прогнозирует убыток еще на 22,7 миллиарда рублей от выбытия этих активов, сообщается в пресс-релизе компании. "По состоянию на 31 декабря 2023 года компания признала убыток от обесценения в размере 14,4 миллиарда рублей (160,6 млн долларов США) в результате списания внеоборотных активов российских дочерних компаний, представляющий собой убыток от обесценения, примененный к балансовой стоимости... Дополнительный расчетный убыток от выбытия активов российских дочерних компаний в размере 22,7 миллиарда рублей будет признан в 2024 году", - говорится в сообщении. Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк"), гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки – 23,75 миллиарда рублей. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов. По данным ЦБ, банк систематически допускал нарушения антиотмывочного законодательства. Согласно отчету, за 2023 год Qiwi plc увеличила чистую выручку на 87%. Скорректированная чистая прибыль составила 1,3 миллиарда рублей, скорректированная рентабельность по чистой прибыли - 44,4%. Чистая выручка платежного сегмента выросла на 91% - до 2,65 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль российского контура составила 14 миллиардов рублей, снизившись на 11,1% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240226/qiwi-1929658948.html

https://ria.ru/20240322/qiwi-1934968261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, киви банк, центральный банк рф (цб рф), россия