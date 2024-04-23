https://ria.ru/20240423/prozorov-1941779305.html

Экс-подполковник СБУ не исключил участия западных спецслужб в покушении

Экс-подполковник СБУ не исключил участия западных спецслужб в покушении - РИА Новости, 23.04.2024

Экс-подполковник СБУ не исключил участия западных спецслужб в покушении

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров не исключил, что западные спецслужбы оказывали помощь организаторам покушения на него в Москве,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:57

2024-04-23T14:57

2024-04-23T15:01

украина

москва

василий прозоров

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров не исключил, что западные спецслужбы оказывали помощь организаторам покушения на него в Москве, отметив также, что подобное согласовывается на уровне руководства СБУ и "первых лиц" Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе в российской столице, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ. "Я уверен, что как минимум это докладывается и согласовывается с первыми лицами государства (Украины – ред.), по крайне мере они ставятся в известность", - сказал Прозоров. "Вообще не исключаю, что какую-то консультативную помощь, техническую оказывали представители западных спецслужб", - добавил он, отвечая на вопрос о причастности иностранных спецслужб к покушению.

https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html

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украина, москва, василий прозоров, служба безопасности украины, происшествия