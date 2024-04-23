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Экс-подполковник СБУ не исключил участия западных спецслужб в покушении - РИА Новости, 23.04.2024
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14:57 23.04.2024 (обновлено: 15:01 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941779305.html
Экс-подполковник СБУ не исключил участия западных спецслужб в покушении
Экс-подполковник СБУ не исключил участия западных спецслужб в покушении - РИА Новости, 23.04.2024
Экс-подполковник СБУ не исключил участия западных спецслужб в покушении
Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров не исключил, что западные спецслужбы оказывали помощь организаторам покушения на него в Москве,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:57
2024-04-23T15:01
украина
москва
василий прозоров
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров не исключил, что западные спецслужбы оказывали помощь организаторам покушения на него в Москве, отметив также, что подобное согласовывается на уровне руководства СБУ и "первых лиц" Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе в российской столице, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ. "Я уверен, что как минимум это докладывается и согласовывается с первыми лицами государства (Украины – ред.), по крайне мере они ставятся в известность", - сказал Прозоров. "Вообще не исключаю, что какую-то консультативную помощь, техническую оказывали представители западных спецслужб", - добавил он, отвечая на вопрос о причастности иностранных спецслужб к покушению.
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украина, москва, василий прозоров, служба безопасности украины, происшествия
Украина, Москва, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Происшествия
Экс-подполковник СБУ не исключил участия западных спецслужб в покушении

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Запад мог помочь организаторам покушения в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Василий Прозоров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров не исключил, что западные спецслужбы оказывали помощь организаторам покушения на него в Москве, отметив также, что подобное согласовывается на уровне руководства СБУ и "первых лиц" Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе в российской столице, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
"Я уверен, что как минимум это докладывается и согласовывается с первыми лицами государства (Украины – ред.), по крайне мере они ставятся в известность", - сказал Прозоров.
"Вообще не исключаю, что какую-то консультативную помощь, техническую оказывали представители западных спецслужб", - добавил он, отвечая на вопрос о причастности иностранных спецслужб к покушению.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров о том, почему решил перейти на сторону России в 2014 году - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему перешел на сторону России
12 апреля, 16:35
 
УкраинаМоскваВасилий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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