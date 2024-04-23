https://ria.ru/20240423/prozorov-1941773853.html

Экс-сотрудник СБУ восхитился работой российских следователей

Экс-сотрудник СБУ восхитился работой российских следователей - РИА Новости, 23.04.2024

Экс-сотрудник СБУ восхитился работой российских следователей

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил в эфире телеканала "Россия 24", что восхищен работой российских следователей, оперативных служб, которые расследуют РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:35

2024-04-23T14:35

2024-04-23T14:45

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939626033_0:152:2990:1834_1920x0_80_0_0_2125818dc5bc6e41be3cdf4597992afc.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил в эфире телеканала "Россия 24", что восхищен работой российских следователей, оперативных служб, которые расследуют покушение на него."Я хочу сказать, что просто по-доброму завидую профессиональной работе наших оперативных служб, Следственного комитета. Просто молодцы. Я как умеющий... я просто восхищен. По-другому сказать не могу", - заявил Прозоров.Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.

https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия