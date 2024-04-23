https://ria.ru/20240423/prozorov-1941773853.html
Экс-сотрудник СБУ восхитился работой российских следователей
Экс-сотрудник СБУ восхитился работой российских следователей - РИА Новости, 23.04.2024
Экс-сотрудник СБУ восхитился работой российских следователей
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил в эфире телеканала "Россия 24", что восхищен работой российских следователей, оперативных служб, которые расследуют РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:35
2024-04-23T14:35
2024-04-23T14:45
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил в эфире телеканала "Россия 24", что восхищен работой российских следователей, оперативных служб, которые расследуют покушение на него."Я хочу сказать, что просто по-доброму завидую профессиональной работе наших оперативных служб, Следственного комитета. Просто молодцы. Я как умеющий... я просто восхищен. По-другому сказать не могу", - заявил Прозоров.Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.
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россия
Экс-сотрудник СБУ восхитился работой российских следователей
Экс-сотрудник СБУ Прозоров восхитился работой российских следователей
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил в эфире телеканала "Россия 24"
, что восхищен работой российских следователей, оперативных служб, которые расследуют покушение на него.
"Я хочу сказать, что просто по-доброму завидую профессиональной работе наших оперативных служб, Следственного комитета. Просто молодцы. Я как умеющий... я просто восхищен. По-другому сказать не могу", - заявил Прозоров.
Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.