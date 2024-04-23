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Совмин Белоруссии одобрил проект о создании монумента Воину-победителю

Совмин Белоруссии одобрил проект о создании монумента Воину-победителю - РИА Новости, 23.04.2024

Совмин Белоруссии одобрил проект о создании монумента Воину-победителю

Правительство Белоруссии одобрило проект белорусско-российского Союзного государства о создании монумента Воину-победителю для историко-культурного комплекса... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:39

2024-04-23T11:39

2024-04-23T11:39

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

михаил мишустин

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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проект белорусско-российского Союзного государства о создании монумента Воину-победителю для историко-культурного комплекса "Северный фас Курской дуги", говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров. "Совет министров Республики Беларусь постановляет одобрить проект Союзного государства "Создание скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для историко-культурного мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги", представленный министерством культуры и согласованный с заинтересованными государственными органами", - говорится в документе. Министерству культуры Белоруссии поручено в установленном порядке внести указанный проект в Совет министров Союзного государства. Ранее в апреле глава правительства России Михаил Мишустин одобрил данный союзный проект.

https://ria.ru/20240422/port-1941522783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, михаил мишустин