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Совмин Белоруссии одобрил проект о создании монумента Воину-победителю
Совмин Белоруссии одобрил проект о создании монумента Воину-победителю - РИА Новости, 23.04.2024
Совмин Белоруссии одобрил проект о создании монумента Воину-победителю
Правительство Белоруссии одобрило проект белорусско-российского Союзного государства о создании монумента Воину-победителю для историко-культурного комплекса... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:39
2024-04-23T11:39
2024-04-23T11:39
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
михаил мишустин
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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проект белорусско-российского Союзного государства о создании монумента Воину-победителю для историко-культурного комплекса "Северный фас Курской дуги", говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров. "Совет министров Республики Беларусь постановляет одобрить проект Союзного государства "Создание скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для историко-культурного мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги", представленный министерством культуры и согласованный с заинтересованными государственными органами", - говорится в документе. Министерству культуры Белоруссии поручено в установленном порядке внести указанный проект в Совет министров Союзного государства. Ранее в апреле глава правительства России Михаил Мишустин одобрил данный союзный проект.
https://ria.ru/20240422/port-1941522783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белоруссия, россия, михаил мишустин
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Михаил Мишустин
МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проект белорусско-российского Союзного государства о создании монумента Воину-победителю для историко-культурного комплекса "Северный фас Курской дуги", говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров.
"Совет министров Республики Беларусь постановляет одобрить проект Союзного государства "Создание скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для историко-культурного мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги", представленный министерством культуры и согласованный с заинтересованными государственными органами", - говорится в документе.
Министерству культуры Белоруссии поручено в установленном порядке внести указанный проект в Совет министров Союзного государства.
Ранее в апреле глава правительства России Михаил Мишустин
одобрил данный союзный проект.