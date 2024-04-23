https://ria.ru/20240423/produktsiya-1941611509.html

Ефимов: в СВАО начнут выпускать ортопедическую продукцию

Ефимов: в СВАО начнут выпускать ортопедическую продукцию - РИА Новости, 23.04.2024

Ефимов: в СВАО начнут выпускать ортопедическую продукцию

Москва сдала по льготной арендной ставке территорию на северо-востоке города для создания нового производства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:05

2024-04-23T10:05

2024-04-23T10:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Москва сдала по льготной арендной ставке территорию на северо-востоке города для создания нового производства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства промышленного объекта по ставке 1 рубль в год. Компания возведет в СВАО столицы предприятие по выпуску ортопедических медицинских изделий. Благодаря этому появится шестьдесят профильных рабочих мест", – сказал Ефимов, слова которого привели в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.Соглашение о партнерстве заключено с компанией "Научно-производственный центр "Огонек". Новое производство будет находится на Дмитровском шоссе, владение 163Ж.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, территорию в 0,25 гектара сдали в аренду без проведения торгов на 5 лет для реализации крупного инвестпроекта."Площадь производства составит более двух тысяч "квадратов", – отметил Гаман, слова которого приводятся в сообщении.Компания почти 40 лет выпускает медизделия, реабилитационные техсредства, а также занимается развитием новых технологий в области восстановления здоровья."Мощности предприятия позволяют каждый год изготавливать до 7 тысяч изделий. Строительство нового завода позволит увеличить этот показатель почти в 2 раза и выпускать до пятнадцати тысяч единиц ортопедической продукции", – добавил, в свою очередь, заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, его процитировали в пресс-службе Стройкомплекса.На статус масштабного инвестпроекта могут претендовать, в частности, производственные комплексы, центры инноваций, соцучреждения, а также транспортные, спортивные объекты и прочие. Благодаря этому в столице появляется возможность создать современную инфраструктуру и новые рабочие места.Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская пояснила, что для строительства нового объекта потребовалось внести изменения в правила землепользования и застройки.Два года назад Москва начала сдавать в аренду участки по 1 рублю в год для развития новых предприятий в столице. Общий срок действия договора составляет 5 лет, за которые инвестор должен закончить возведение объекта, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240420/reorganizatsiya-1941150048.html

https://ria.ru/20240419/lgota-1940908542.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы