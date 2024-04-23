https://ria.ru/20240423/produktsiya-1941611509.html
Ефимов: в СВАО начнут выпускать ортопедическую продукцию
Ефимов: в СВАО начнут выпускать ортопедическую продукцию - РИА Новости, 23.04.2024
Ефимов: в СВАО начнут выпускать ортопедическую продукцию
Москва сдала по льготной арендной ставке территорию на северо-востоке города для создания нового производства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:05
2024-04-23T10:05
2024-04-23T10:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Москва сдала по льготной арендной ставке территорию на северо-востоке города для создания нового производства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства промышленного объекта по ставке 1 рубль в год. Компания возведет в СВАО столицы предприятие по выпуску ортопедических медицинских изделий. Благодаря этому появится шестьдесят профильных рабочих мест", – сказал Ефимов, слова которого привели в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.Соглашение о партнерстве заключено с компанией "Научно-производственный центр "Огонек". Новое производство будет находится на Дмитровском шоссе, владение 163Ж.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, территорию в 0,25 гектара сдали в аренду без проведения торгов на 5 лет для реализации крупного инвестпроекта."Площадь производства составит более двух тысяч "квадратов", – отметил Гаман, слова которого приводятся в сообщении.Компания почти 40 лет выпускает медизделия, реабилитационные техсредства, а также занимается развитием новых технологий в области восстановления здоровья."Мощности предприятия позволяют каждый год изготавливать до 7 тысяч изделий. Строительство нового завода позволит увеличить этот показатель почти в 2 раза и выпускать до пятнадцати тысяч единиц ортопедической продукции", – добавил, в свою очередь, заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, его процитировали в пресс-службе Стройкомплекса.На статус масштабного инвестпроекта могут претендовать, в частности, производственные комплексы, центры инноваций, соцучреждения, а также транспортные, спортивные объекты и прочие. Благодаря этому в столице появляется возможность создать современную инфраструктуру и новые рабочие места.Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская пояснила, что для строительства нового объекта потребовалось внести изменения в правила землепользования и застройки.Два года назад Москва начала сдавать в аренду участки по 1 рублю в год для развития новых предприятий в столице. Общий срок действия договора составляет 5 лет, за которые инвестор должен закончить возведение объекта, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240420/reorganizatsiya-1941150048.html
https://ria.ru/20240419/lgota-1940908542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Москва сдала по льготной арендной ставке территорию на северо-востоке города для создания нового производства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства промышленного объекта по ставке 1 рубль в год. Компания возведет в СВАО столицы предприятие по выпуску ортопедических медицинских изделий. Благодаря этому появится шестьдесят профильных рабочих мест", – сказал Ефимов, слова которого привели в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.
Соглашение о партнерстве заключено с компанией "Научно-производственный центр "Огонек". Новое производство будет находится на Дмитровском шоссе, владение 163Ж.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана
, территорию в 0,25 гектара сдали в аренду без проведения торгов на 5 лет для реализации крупного инвестпроекта.
«
"Площадь производства составит более двух тысяч "квадратов", – отметил Гаман, слова которого приводятся в сообщении.
Компания почти 40 лет выпускает медизделия, реабилитационные техсредства, а также занимается развитием новых технологий в области восстановления здоровья.
«
"Мощности предприятия позволяют каждый год изготавливать до 7 тысяч изделий. Строительство нового завода позволит увеличить этот показатель почти в 2 раза и выпускать до пятнадцати тысяч единиц ортопедической продукции", – добавил, в свою очередь, заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, его процитировали в пресс-службе Стройкомплекса.
На статус масштабного инвестпроекта могут претендовать, в частности, производственные комплексы, центры инноваций, соцучреждения, а также транспортные, спортивные объекты и прочие. Благодаря этому в столице появляется возможность создать современную инфраструктуру и новые рабочие места.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская
пояснила, что для строительства нового объекта потребовалось внести изменения в правила землепользования и застройки.
Два года назад Москва начала сдавать в аренду участки по 1 рублю в год для развития новых предприятий в столице. Общий срок действия договора составляет 5 лет, за которые инвестор должен закончить возведение объекта, заключили в пресс-службе.