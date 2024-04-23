https://ria.ru/20240423/prigovor-1941780816.html

Экс-инспектору Россельхознадзора в ДФО дали срок в колонии за взятки

Экс-инспектору Россельхознадзора в ДФО дали срок в колонии за взятки - РИА Новости, 23.04.2024

Экс-инспектору Россельхознадзора в ДФО дали срок в колонии за взятки

Экс-инспектору Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям назначено наказание за получение взяток в 9,5 лет колонии... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:04

2024-04-23T15:04

2024-04-23T15:04

происшествия

россия

хабаровский край

магаданская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 23 апр — РИА Новости. Экс-инспектору Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям назначено наказание за получение взяток в 9,5 лет колонии строгого режима, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. По данным следствия, фигурант дела с ноября 2015 года по октябрь 2018 года через перевод по карте получил от заместителя директора коммерческой организации, экспортирующей за рубеж древесину, взятки за беспрепятственную и ускоренную выдачу фитосанитарных сертификатов. Общая сумма - свыше 150 тысяч рублей. Экс-инспектора регионального Россельхознадзора суд признал виновным по пункту "в" части 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). "Индустриальным районным судом Хабаровска фигуранту назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 462 тысяч рублей", - сообщает следственное управление. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html

россия

хабаровский край

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, хабаровский край, магаданская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), следственный комитет россии (ск рф)