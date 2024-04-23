https://ria.ru/20240423/pozhary-1941678184.html

В России за сутки потушили 31 природный пожар

В России за сутки потушили 31 природный пожар - РИА Новости, 23.04.2024

В России за сутки потушили 31 природный пожар

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 1 349 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:35

2024-04-23T08:35

2024-04-23T08:35

происшествия

россия

еврейская автономная область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 1 349 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22 апреля 2024 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 31 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1 349 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 23 апреля на территории РФ было девять лесных пожаров на площади 426 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовали два пожара на 175 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах России.

https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html

россия

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии