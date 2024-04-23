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В России за сутки потушили 31 природный пожар - РИА Новости, 23.04.2024
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08:35 23.04.2024
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В России за сутки потушили 31 природный пожар
В России за сутки потушили 31 природный пожар - РИА Новости, 23.04.2024
В России за сутки потушили 31 природный пожар
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 1 349 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:35
2024-04-23T08:35
происшествия
россия
еврейская автономная область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 1 349 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22 апреля 2024 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 31 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1 349 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 23 апреля на территории РФ было девять лесных пожаров на площади 426 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовали два пожара на 175 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах России.
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происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 31 природный пожар

Авиалесоохрана: за сутки потушили 31 природный пожар на площади 1349 гектаров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары с борта вертолета
Вид на лесные пожары с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на лесные пожары с борта вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 1 349 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22 апреля 2024 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 31 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1 349 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 23 апреля на территории РФ было девять лесных пожаров на площади 426 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовали два пожара на 175 гектарах.
Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах России.
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ПроисшествияРоссияЕврейская автономная областьПриродные пожары в России
 
 
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