https://ria.ru/20240423/pozhar-1941797214.html

В Красноярском крае потушили пожар в храме

В Красноярском крае потушили пожар в храме - РИА Новости, 23.04.2024

В Красноярском крае потушили пожар в храме

Пожар в храме в Красноярском крае ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:03

2024-04-23T16:03

2024-04-23T16:03

происшествия

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в храме в Красноярском крае ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Храм загорелся в Красноярском крае, кровля и купол обрушились на площади в 300 квадратных метров. Подчеркивалось, что погибших и пострадавших нет. "В Красноярском крае огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 432 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240202/pozhar-1925084680.html

красноярский край

россия

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происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)