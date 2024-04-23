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В Красноярском крае потушили пожар в храме - РИА Новости, 23.04.2024
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16:03 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/pozhar-1941797214.html
В Красноярском крае потушили пожар в храме
В Красноярском крае потушили пожар в храме - РИА Новости, 23.04.2024
В Красноярском крае потушили пожар в храме
Пожар в храме в Красноярском крае ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:03
2024-04-23T16:03
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в храме в Красноярском крае ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Храм загорелся в Красноярском крае, кровля и купол обрушились на площади в 300 квадратных метров. Подчеркивалось, что погибших и пострадавших нет. "В Красноярском крае огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 432 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240202/pozhar-1925084680.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае потушили пожар в храме

МЧС: в Красноярском крае ликвидировали пожар в храме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в храме в Красноярском крае ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Храм загорелся в Красноярском крае, кровля и купол обрушились на площади в 300 квадратных метров. Подчеркивалось, что погибших и пострадавших нет.
"В Красноярском крае огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 432 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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