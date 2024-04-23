https://ria.ru/20240423/pozhar-1941781725.html
В Красноярском крае загорелся храм
В Красноярском крае загорелся храм - РИА Новости, 23.04.2024
В Красноярском крае загорелся храм
Храм загорелся в Красноярском крае, кровля и купол обрушились на площади в 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:11
2024-04-23T15:11
2024-04-23T15:53
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Храм загорелся в Красноярском крае, кровля и купол обрушились на площади в 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Красноярском крае огнеборцы МЧС России локализовали пожар в храме. Огонь охватил 430 квадратных метров здания в населенном пункте Стрелка вблизи Лесосибирска. Кровля и купол храма обрушились на 300 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 45 специалистов и 16 единиц техники, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, лесосибирск
Происшествия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Лесосибирск
В Красноярском крае загорелся храм
В Красноярском крае загорелся храм, обрушились кровля и купол