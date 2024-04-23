https://ria.ru/20240423/pozhar-1941676681.html
В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме
В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 23.04.2024
В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме
Три ребенка погибли в селе Тресково в Бурятии при пожаре в жилом доме, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:20
2024-04-23T08:20
2024-04-23T08:20
происшествия
кабанский район
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Три ребенка погибли в селе Тресково в Бурятии при пожаре в жилом доме, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС в Telegram-канале. По данным ведомства, возгорание произошло утром 23 апреля в селе Тресково Кабанского района. "На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен дом на площади 39 квадратных метров. Двумя отделениями газодымзащитной службы проводилась проверка сильно задымленных помещений. В шкафу были обнаружены три ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении. По данным регионального главка МЧС, детям было 1, 2 и 4 года. Родители в момент пожара были по соседству. Отмечается, что в настоящее время открытое горение локализовано, проводятся работы по проливке конструкций дома. Всего в тушении пожара задействовано 8 человек и 3 единицы техники. На месте работает дознаватель МЧС.
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937011129.html
кабанский район
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабанский район, республика бурятия
Происшествия, Кабанский район, Республика Бурятия
В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме
В селе Тресково в Бурятии три ребенка погибли при пожаре в жилом доме