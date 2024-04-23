https://ria.ru/20240423/pozhar-1941676681.html

В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме

В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 23.04.2024

В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме

Три ребенка погибли в селе Тресково в Бурятии при пожаре в жилом доме, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:20

2024-04-23T08:20

2024-04-23T08:20

происшествия

кабанский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Три ребенка погибли в селе Тресково в Бурятии при пожаре в жилом доме, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС в Telegram-канале. По данным ведомства, возгорание произошло утром 23 апреля в селе Тресково Кабанского района. "На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен дом на площади 39 квадратных метров. Двумя отделениями газодымзащитной службы проводилась проверка сильно задымленных помещений. В шкафу были обнаружены три ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении. По данным регионального главка МЧС, детям было 1, 2 и 4 года. Родители в момент пожара были по соседству. Отмечается, что в настоящее время открытое горение локализовано, проводятся работы по проливке конструкций дома. Всего в тушении пожара задействовано 8 человек и 3 единицы техники. На месте работает дознаватель МЧС.

https://ria.ru/20240401/pozhar-1937011129.html

кабанский район

республика бурятия

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происшествия, кабанский район, республика бурятия