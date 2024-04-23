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В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 23.04.2024
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08:20 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/pozhar-1941676681.html
В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме
В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 23.04.2024
В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме
Три ребенка погибли в селе Тресково в Бурятии при пожаре в жилом доме, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:20
2024-04-23T08:20
происшествия
кабанский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Три ребенка погибли в селе Тресково в Бурятии при пожаре в жилом доме, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС в Telegram-канале. По данным ведомства, возгорание произошло утром 23 апреля в селе Тресково Кабанского района. "На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен дом на площади 39 квадратных метров. Двумя отделениями газодымзащитной службы проводилась проверка сильно задымленных помещений. В шкафу были обнаружены три ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении. По данным регионального главка МЧС, детям было 1, 2 и 4 года. Родители в момент пожара были по соседству. Отмечается, что в настоящее время открытое горение локализовано, проводятся работы по проливке конструкций дома. Всего в тушении пожара задействовано 8 человек и 3 единицы техники. На месте работает дознаватель МЧС.
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937011129.html
кабанский район
республика бурятия
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происшествия, кабанский район, республика бурятия
Происшествия, Кабанский район, Республика Бурятия
В Бурятии три ребенка погибли при пожаре в доме

В селе Тресково в Бурятии три ребенка погибли при пожаре в жилом доме

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Три ребенка погибли в селе Тресково в Бурятии при пожаре в жилом доме, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС в Telegram-канале.
По данным ведомства, возгорание произошло утром 23 апреля в селе Тресково Кабанского района.
"На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен дом на площади 39 квадратных метров. Двумя отделениями газодымзащитной службы проводилась проверка сильно задымленных помещений. В шкафу были обнаружены три ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении.
По данным регионального главка МЧС, детям было 1, 2 и 4 года. Родители в момент пожара были по соседству.
Отмечается, что в настоящее время открытое горение локализовано, проводятся работы по проливке конструкций дома. Всего в тушении пожара задействовано 8 человек и 3 единицы техники. На месте работает дознаватель МЧС.
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ПроисшествияКабанский районРеспублика Бурятия
 
 
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