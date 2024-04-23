https://ria.ru/20240423/postradavshie-1941862769.html
При обстреле Шебекино пострадали три человека
При обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 23.04.2024
При обстреле Шебекино пострадали три человека
Три человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:03
2024-04-23T19:03
2024-04-23T19:07
шебекино
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
харьковская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Три человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел в городе Шебекино. В результате пострадали три человека. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин – один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти – доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, данный момент зафиксированы повреждения 5 легковых автомобилей, уточнил глава региона.Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вячеслав Гладков
При обстреле Шебекино пострадали три человека
Гладков: при обстреле Шебекино Белгородской области пострадали три человека