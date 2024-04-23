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При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 23.04.2024
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ поселка Александровка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:43
2024-04-23T20:43
2024-04-23T21:04
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ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ поселка Александровка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В населенном пункте Александровка пострадала женщина 1971 года рождения, состояние легкой степени тяжести", — сообщил он.Армия противника ежедневно обстреливает столицу ДНР. Так, во вторник они выпустили по городу семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно используют их для атак на населенные пункты в Донецкой и Луганской народных республиках. Помимо этого, украинские военные получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html
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Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, США
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина
Пушилин: женщина получила ранения при украинском обстреле Александровки в ДНР