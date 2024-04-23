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При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:43 23.04.2024 (обновлено: 21:04 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/postradavshaya-1941880827.html
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 23.04.2024
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ поселка Александровка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:43
2024-04-23T21:04
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
украина
сша
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ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ поселка Александровка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В населенном пункте Александровка пострадала женщина 1971 года рождения, состояние легкой степени тяжести", — сообщил он.Армия противника ежедневно обстреливает столицу ДНР. Так, во вторник они выпустили по городу семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно используют их для атак на населенные пункты в Донецкой и Луганской народных республиках. Помимо этого, украинские военные получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия, вооруженные силы украины, украина, сша
Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, США
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина

Пушилин: женщина получила ранения при украинском обстреле Александровки в ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ поселка Александровка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В населенном пункте Александровка пострадала женщина 1971 года рождения, состояние легкой степени тяжести", — сообщил он.
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Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки.

Армия противника ежедневно обстреливает столицу ДНР. Так, во вторник они выпустили по городу семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно используют их для атак на населенные пункты в Донецкой и Луганской народных республиках. Помимо этого, украинские военные получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраинаСША
 
 
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