https://ria.ru/20240423/postradavshaya-1941880827.html

При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина

При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 23.04.2024

При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ поселка Александровка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T20:43

2024-04-23T20:43

2024-04-23T21:04

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ поселка Александровка в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В населенном пункте Александровка пострадала женщина 1971 года рождения, состояние легкой степени тяжести", — сообщил он.Армия противника ежедневно обстреливает столицу ДНР. Так, во вторник они выпустили по городу семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно используют их для атак на населенные пункты в Донецкой и Луганской народных республиках. Помимо этого, украинские военные получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия, вооруженные силы украины, украина, сша