https://ria.ru/20240423/posolstvo-1941879831.html
Российское посольство прокомментировало доклад Госдепа по Украине
Российское посольство прокомментировало доклад Госдепа по Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Российское посольство прокомментировало доклад Госдепа по Украине
США не в силах закрывать глаза на вопиющие нарушения Киевом основополагающих прав и свобод, включая угрозы расправы в адрес журналистов, заявили в российском... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:34
2024-04-23T20:34
2024-04-23T20:34
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США не в силах закрывать глаза на вопиющие нарушения Киевом основополагающих прав и свобод, включая угрозы расправы в адрес журналистов, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. "США уже не в силах "закрывать глаза" на неприкрытые и вопиющие случаи нарушения киевским режимом основополагающих прав и свобод, включая произвольные задержания, угрозы физической расправы в адрес журналистов, тотальную коррупцию в судах и правительстве", - сообщили в диппредставительстве, комментируя доклад госдепа о ситуации с правами человека в мире. Как отметили в посольстве, США, тем не менее, "пытаются выгородить своих марионеток, стремясь списать весь негатив на СВО".
https://ria.ru/20240422/gosdep-1941650232.html
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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), украина, государственный департамент сша
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Украина, Государственный департамент США
Российское посольство прокомментировало доклад Госдепа по Украине
Посольство РФ: США не в силах закрывать глаза на нарушения Киевом прав и свобод
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США не в силах закрывать глаза на вопиющие нарушения Киевом основополагающих прав и свобод, включая угрозы расправы в адрес журналистов, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
"США уже не в силах "закрывать глаза" на неприкрытые и вопиющие случаи нарушения киевским режимом основополагающих прав и свобод, включая произвольные задержания, угрозы физической расправы в адрес журналистов, тотальную коррупцию в судах и правительстве", - сообщили в диппредставительстве, комментируя доклад госдепа о ситуации с правами человека в мире.
Как отметили в посольстве, США, тем не менее, "пытаются выгородить своих марионеток, стремясь списать весь негатив на СВО".