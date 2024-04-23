https://ria.ru/20240423/posolstvo-1941879831.html

Российское посольство прокомментировало доклад Госдепа по Украине

Российское посольство прокомментировало доклад Госдепа по Украине - РИА Новости, 23.04.2024

Российское посольство прокомментировало доклад Госдепа по Украине

США не в силах закрывать глаза на вопиющие нарушения Киевом основополагающих прав и свобод, включая угрозы расправы в адрес журналистов, заявили в российском... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T20:34

2024-04-23T20:34

2024-04-23T20:34

в мире

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вашингтон (штат)

украина

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США не в силах закрывать глаза на вопиющие нарушения Киевом основополагающих прав и свобод, включая угрозы расправы в адрес журналистов, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. "США уже не в силах "закрывать глаза" на неприкрытые и вопиющие случаи нарушения киевским режимом основополагающих прав и свобод, включая произвольные задержания, угрозы физической расправы в адрес журналистов, тотальную коррупцию в судах и правительстве", - сообщили в диппредставительстве, комментируя доклад госдепа о ситуации с правами человека в мире. Как отметили в посольстве, США, тем не менее, "пытаются выгородить своих марионеток, стремясь списать весь негатив на СВО".

https://ria.ru/20240422/gosdep-1941650232.html

сша

киев

вашингтон (штат)

украина

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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), украина, государственный департамент сша