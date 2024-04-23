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Посольство в США обвинило Госдеп в нападках на Россию - РИА Новости, 23.04.2024
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20:30 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/posolstvo-1941879338.html
Посольство в США обвинило Госдеп в нападках на Россию
Посольство в США обвинило Госдеп в нападках на Россию - РИА Новости, 23.04.2024
Посольство в США обвинило Госдеп в нападках на Россию
Госдепартамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире совершает нападки на Россию, которые сводятся к оспариванию... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:30
2024-04-23T20:30
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Госдепартамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире совершает нападки на Россию, которые сводятся к оспариванию правомерности СВО и бездоказательным обвинениям, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. "Нападки в адрес России во многом сводятся к оспариванию правомерности спецоперации на Украине и бездоказательным утверждениям о нарушении ВС РФ международного гуманитарного права", - сообщили в диппредставительстве. В посольстве категорически отвергли обвинения, указав, что Вашингтоне уже не в первый раз "разыгрывает правозащитную карту в тщетных попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в России".
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, государственный департамент сша
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Государственный департамент США
Посольство в США обвинило Госдеп в нападках на Россию

Посольство в США: нападки Госдепа на РФ сводятся к оспариванию правомерности СВО

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Госдепартамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире совершает нападки на Россию, которые сводятся к оспариванию правомерности СВО и бездоказательным обвинениям, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
"Нападки в адрес России во многом сводятся к оспариванию правомерности спецоперации на Украине и бездоказательным утверждениям о нарушении ВС РФ международного гуманитарного права", - сообщили в диппредставительстве.
В посольстве категорически отвергли обвинения, указав, что Вашингтоне уже не в первый раз "разыгрывает правозащитную карту в тщетных попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в России".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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