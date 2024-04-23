https://ria.ru/20240423/posolstvo-1941879338.html

Посольство в США обвинило Госдеп в нападках на Россию

Посольство в США обвинило Госдеп в нападках на Россию - РИА Новости, 23.04.2024

Посольство в США обвинило Госдеп в нападках на Россию

Госдепартамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире совершает нападки на Россию, которые сводятся к оспариванию... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T20:30

2024-04-23T20:30

2024-04-23T20:30

в мире

россия

вашингтон (штат)

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Госдепартамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире совершает нападки на Россию, которые сводятся к оспариванию правомерности СВО и бездоказательным обвинениям, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. "Нападки в адрес России во многом сводятся к оспариванию правомерности спецоперации на Украине и бездоказательным утверждениям о нарушении ВС РФ международного гуманитарного права", - сообщили в диппредставительстве. В посольстве категорически отвергли обвинения, указав, что Вашингтоне уже не в первый раз "разыгрывает правозащитную карту в тщетных попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в России".

https://ria.ru/20231020/poezdki-1903980020.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, государственный департамент сша