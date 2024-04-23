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Посольство России отвергло обвинения Госдепа в нарушении прав человека - РИА Новости, 23.04.2024
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19:52 23.04.2024 (обновлено: 19:55 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/posolstvo-1941871695.html
Посольство России отвергло обвинения Госдепа в нарушении прав человека
Посольство России отвергло обвинения Госдепа в нарушении прав человека - РИА Новости, 23.04.2024
Посольство России отвергло обвинения Госдепа в нарушении прав человека
Доклад госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире стал очередной попыткой навязать миру американские ценности, заявили в российском посольстве в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:52
2024-04-23T19:55
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Доклад госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире стал очередной попыткой навязать миру американские ценности, заявили в российском посольстве в Вашингтоне."Предпринята очередная попытка навязать международному сообществу американские ценности. А всех, кто не согласен, подвергнуть остракизму", - сообщили в диппредставительстве.Там добавили, что негативно оценивают опубликованный доклад госдепартамента. "Американским властям давно пора задуматься над включением в доклад отдельного раздела, посвященного ситуации с правами человека в самих США", - подчеркнули в посольстве.
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в мире, сша, государственный департамент сша, россия
В мире, США, Государственный департамент США, Россия
Посольство России отвергло обвинения Госдепа в нарушении прав человека

Посольство РФ: США докладом о правах человека тщетно пытается раскачать ситуацию

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Доклад госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире стал очередной попыткой навязать миру американские ценности, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
"Предпринята очередная попытка навязать международному сообществу американские ценности. А всех, кто не согласен, подвергнуть остракизму", - сообщили в диппредставительстве.
Там добавили, что негативно оценивают опубликованный доклад госдепартамента. "Американским властям давно пора задуматься над включением в доклад отдельного раздела, посвященного ситуации с правами человека в самих США", - подчеркнули в посольстве.
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