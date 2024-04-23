https://ria.ru/20240423/posolstvo-1941871695.html

Посольство России отвергло обвинения Госдепа в нарушении прав человека

Посольство России отвергло обвинения Госдепа в нарушении прав человека - РИА Новости, 23.04.2024

Посольство России отвергло обвинения Госдепа в нарушении прав человека

Доклад госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире стал очередной попыткой навязать миру американские ценности, заявили в российском посольстве в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:52

2024-04-23T19:52

2024-04-23T19:55

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Доклад госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире стал очередной попыткой навязать миру американские ценности, заявили в российском посольстве в Вашингтоне."Предпринята очередная попытка навязать международному сообществу американские ценности. А всех, кто не согласен, подвергнуть остракизму", - сообщили в диппредставительстве.Там добавили, что негативно оценивают опубликованный доклад госдепартамента. "Американским властям давно пора задуматься над включением в доклад отдельного раздела, посвященного ситуации с правами человека в самих США", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938945016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, государственный департамент сша, россия