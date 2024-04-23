https://ria.ru/20240423/pomosch-1941892900.html
Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО
Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2024
Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО
Пять предприятий Ставропольского края отправили более 23 тонн питьевой воды бойцам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:44
2024-04-23T22:44
2024-04-23T22:44
надежные люди
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a41441e49540d348bb1d65349a82216.jpg
ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. Пять предприятий Ставропольского края отправили более 23 тонн питьевой воды бойцам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин. "По просьбе минэкономразвития предприятия Ставропольского края отправили бойцам в зону СВО более 23 тонн питьевой воды гуманитарной помощи.... Мы постоянно на связи с нашими бойцами и всегда стараемся оперативно отрабатывать их запросы", – написал Полюбин в своем Telegram-канале. Как отметил министр, гуманитарный груз был собран благодаря таким компаниям, как: ООО "Объединенная водная компания", ООО "Ессентукские минеральные воды+", ЗАО "Водная компания Старый источник", ООО "А-Юна", ООО "Бета". В Ставропольском крае также организован сбор средств через фонд "Защитникам Отечества". "В 2023 году представители пищевой и перерабатывающей промышленности, инвесторы, индивидуальные предприниматели направили более 10 миллиона рублей на поддержку участников СВО и членов их семей", – добавил Полюбин.
https://ria.ru/20240423/oborudovanie-1941830766.html
https://ria.ru/20240422/bespilotniki-1941635288.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcaa45bdeb2bcf8f84b8a47ec38bd6bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край
Надежные люди, Ставропольский край
Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО
Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО
ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости.
Пять предприятий Ставропольского края отправили более 23 тонн питьевой воды бойцам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил министр
экономического развития региона Денис Полюбин.
"По просьбе минэкономразвития предприятия Ставропольского края отправили бойцам в зону СВО более 23 тонн питьевой воды гуманитарной помощи.... Мы постоянно на связи с нашими бойцами и всегда стараемся оперативно отрабатывать их запросы", – написал Полюбин в своем Telegram-канале.
Как отметил министр, гуманитарный груз был собран благодаря таким компаниям, как: ООО "Объединенная водная компания", ООО "Ессентукские минеральные воды+", ЗАО "Водная компания Старый источник", ООО "А-Юна", ООО "Бета".
В Ставропольском крае также организован сбор средств через фонд "Защитникам Отечества".
"В 2023 году представители пищевой и перерабатывающей промышленности, инвесторы, индивидуальные предприниматели направили более 10 миллиона рублей на поддержку участников СВО и членов их семей", – добавил Полюбин.