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Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2024
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22:44 23.04.2024
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Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО
Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2024
Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО
Пять предприятий Ставропольского края отправили более 23 тонн питьевой воды бойцам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:44
2024-04-23T22:44
надежные люди
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. Пять предприятий Ставропольского края отправили более 23 тонн питьевой воды бойцам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин. "По просьбе минэкономразвития предприятия Ставропольского края отправили бойцам в зону СВО более 23 тонн питьевой воды гуманитарной помощи.... Мы постоянно на связи с нашими бойцами и всегда стараемся оперативно отрабатывать их запросы", – написал Полюбин в своем Telegram-канале. Как отметил министр, гуманитарный груз был собран благодаря таким компаниям, как: ООО "Объединенная водная компания", ООО "Ессентукские минеральные воды+", ЗАО "Водная компания Старый источник", ООО "А-Юна", ООО "Бета". В Ставропольском крае также организован сбор средств через фонд "Защитникам Отечества". "В 2023 году представители пищевой и перерабатывающей промышленности, инвесторы, индивидуальные предприниматели направили более 10 миллиона рублей на поддержку участников СВО и членов их семей", – добавил Полюбин.
https://ria.ru/20240423/oborudovanie-1941830766.html
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ставропольский край
Надежные люди, Ставропольский край
Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО

Предприятия Ставрополья отправили более 23 тонн питьевой воды в зону СВО

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтаврополь
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Ставрополь. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. Пять предприятий Ставропольского края отправили более 23 тонн питьевой воды бойцам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин.
"По просьбе минэкономразвития предприятия Ставропольского края отправили бойцам в зону СВО более 23 тонн питьевой воды гуманитарной помощи.... Мы постоянно на связи с нашими бойцами и всегда стараемся оперативно отрабатывать их запросы", – написал Полюбин в своем Telegram-канале.
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Как отметил министр, гуманитарный груз был собран благодаря таким компаниям, как: ООО "Объединенная водная компания", ООО "Ессентукские минеральные воды+", ЗАО "Водная компания Старый источник", ООО "А-Юна", ООО "Бета".
В Ставропольском крае также организован сбор средств через фонд "Защитникам Отечества".
"В 2023 году представители пищевой и перерабатывающей промышленности, инвесторы, индивидуальные предприниматели направили более 10 миллиона рублей на поддержку участников СВО и членов их семей", – добавил Полюбин.
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