Рейтинг@Mail.ru
"Как же их бросить?" С чем столкнулись в Оренбургской области - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
08:00 23.04.2024 (обновлено: 08:02 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/pomosch-1941590449.html
"Как же их бросить?" С чем столкнулись в Оренбургской области
"Как же их бросить?" С чем столкнулись в Оренбургской области - РИА Новости, 23.04.2024
"Как же их бросить?" С чем столкнулись в Оренбургской области
С первых дней спецоперации Ольга Науменко из Оренбуржья помогает фронту. Но из-за наводнения поддержка потребовалась самим добровольцам. Несмотря на это, работу РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:00
2024-04-23T08:02
надежные люди
общество
оренбург
оренбургская область
городище
помощь
гуманитарная помощь
наводнение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939766093_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_a707a3c47ec86709d27b879dca1a7e9e.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Мария Марикян. С первых дней спецоперации Ольга Науменко из Оренбуржья помогает фронту. Но из-за наводнения поддержка потребовалась самим добровольцам. Несмотря на это, работу они не прекратили. О том, что делают волонтеры, — в материале РИА Новости.Помощь фонтуВесной 2022-го Ольга создала группу в соцсетях. Вместе с единомышленниками стала собирать тактические аптечки."Я из семьи военных. Безусловно, не могла оставаться в стороне, — объясняет она. — Живу с семьей в селе Городище. Когда узнали, чем занимаюсь, администрация местной библиотеки предоставила одно из помещений под плетение маскировочных сетей. Со временем разрослись: теперь у нас четыре точки в разных уголках области".Есть помещение и в Оренбурге — выделил местный предприниматель. Тут складируют гумпомощь. Волонтеры доставляют посылки "за ленту" адресно раз месяц. Порой и сами бойцы приезжают."Наш костяк — около 60 волонтеров. Это люди, которые постоянно плетут сети, делают окопные свечи. Почти 700 человек регулярно помогают финансово. Так, с миру по нитке за все время собрали двадцать миллионов, — рассказывает Науменко. — На эти средства закупаем дроны, тепловизоры, машины. Сбились со счета, сколько автомобилей передали наши оренбуржцы безвозмездно"."Женская гвардия"Многие из тех, кто регулярно приходит в штаб волонтеров, ждут близких с передовой.&quot;У одной женщины там сын, внук и племянник. Она плетет дома масксети. Парни целы, живы, воюют — всем составом за них переживаем и ждем, — говорит Ольга. — В Оренбурге плетением в основном занимаются вдовы. Сперва пришла одна девушка, затем передала другим — так и потянулись. Для них война не закончилась. Таким образом, они и бойцов на фронте поддерживают, и друг друга&quot;.Усилия волонтеров заметили власти. Губернатор наградил Науменко знаком отличия "За содействие СВО", что стало импульсом к развитию. Теперь она возглавила региональное отделение уральской общественной организации "Женская гвардия укрепления тыла". И появились новые задачи.В ближайшее время запустят курсы по подготовке операторов БПЛА для женщин. "Помимо прочего, планируют обучать тактической медицине, самообороне, стрельбе. Наши девушки из Оренбуржья уже служат на фронте: кто медиками, кто управляет дронами. Курсы решили организовать не просто так — есть спрос, — подчеркивает Ольга. — Занятия будут ознакомительными — два раза в неделю как минимум в течение двух месяцев. Для тех, кто собирается на фронт, — более серьезное обучение"."Нужно спасать самих себя"Старт программы наметили на апрель. Но пришлось перенести из-за паводка после прорыва дамбы на реке Урал.Когда затопило Орск, волонтеры оперативно собрали гуманитарную помощь для пострадавших. Но как только вода подобралась к Оренбургу и пригороду, стало ясно, что "спасать надо прежде всего самих себя".&quot;У волонтера Анастасии дом в частом секторе затопило по второй этаж. Теперь живет у знакомых. Не впала в уныние, продолжает помогать, вместе со всеми участвует в закупках, доставляет помощь адресно, — рассказывает Ольга. — Был и такой случай: пока наш активист Володя развозил помощь оставшимся ни с чем, вода подошла и к его дому. Мама звонила в панике, чтобы он как можно быстрее приехал и помог собрать все необходимое, а затем эвакуироваться&quot;.Одна из точек по плетению масксетей — в Доме культуры в селе Никольском — временно не работает: нет света и воды.Волонтеры прежде всего помогают тем, кто временно устроился у родных. Нужны продуктовые наборы, бутилированная вода, постельное белье с подушками и одеялами, матрасы, одежда и обувь."Некоторые буквально остались ни с чем. Один мужчина как-то зашел к нам и попросил подобрать что-то из одежды. "Идти на работу не в чем", — приводит пример Ольга.Тем, кто возвращается в дома, стараются помочь с генераторами и тепловыми пушками. Кто-то арендует жилье, поэтому нужны раскладушки, чайники и электрические плиты.Некоторые решили нажиться на ситуации и взвинтили цены на квартиры, но многие предоставили кров безвозмездно. Иногда подселяют к себе в квартиры целые семьи."В магазинах по вечерам витрины с хлебом пустуют. Скупают и бутилированную воду: пить из крана не рекомендуется. До некоторых населенных пунктов приходится добираться в объезд, — уточняет волонтер. — Местные откликнулись и несут помощь к нам в штаб, а мы адресно развозим. Гуманитарку сюда доставляют из разных уголков страны"."Им сложнее"Несмотря на сложную обстановку в регионе, помощь фронту не приостановили.&quot;А как же мальчишки? Им ведь сложнее&quot;, — говорят наши волонтеры. И приходят в штаб: вяжут, плетут, помогают разбирать коробки. В работе у нас одновременно десять заявок. Все строго по очереди: командиры заполняют специальный бланк и присылают нам. Стараемся закрыть все нужды по максимуму. Если не справляемся, связываемся с другими организациями, — объясняет Науменко. — Каждую заявку проверяем. Выясняем, обращались ли люди с теми же просьбами к другим. Это для того, чтобы не было мошенничества&quot;.Ольга и сама вместе с мужем регулярно выезжает "за ленту". На связи приходится быть круглые сутки — без выходных и отпусков. Признается, что справляется благодаря команде и близким.И призывает всех не оставаться безучастными. Ведь работы в ближайшее время предстоит много, бойцы нуждаются в постоянной поддержке. Кроме того, волонтеры не исключают, что нужно будет помогать пострадавшим от наводнения восстанавливать дома.
https://ria.ru/20240404/volontery-1937679347.html
оренбург
оренбургская область
городище
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939766093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9da5497e320e09155bf03c1b9b774ff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, оренбург, оренбургская область, городище, помощь, гуманитарная помощь, наводнение
Надежные люди, Общество, Оренбург, Оренбургская область, Городище, помощь, Гуманитарная помощь, Наводнение
"Как же их бросить?" С чем столкнулись в Оренбургской области

Волонтеры, помогающие фронту, наладили помощь пострадавшим в Оренбуржье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная на улица у ЖК "Дубки" в Оренбурге
Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Мария Марикян. С первых дней спецоперации Ольга Науменко из Оренбуржья помогает фронту. Но из-за наводнения поддержка потребовалась самим добровольцам. Несмотря на это, работу они не прекратили. О том, что делают волонтеры, — в материале РИА Новости.

Помощь фонту

Весной 2022-го Ольга создала группу в соцсетях. Вместе с единомышленниками стала собирать тактические аптечки.
"Я из семьи военных. Безусловно, не могла оставаться в стороне, — объясняет она. — Живу с семьей в селе Городище. Когда узнали, чем занимаюсь, администрация местной библиотеки предоставила одно из помещений под плетение маскировочных сетей. Со временем разрослись: теперь у нас четыре точки в разных уголках области".
© Фото : Личный аккаунт Ольги Науменко в социальной сетив "ВКонтакте"Ольга Науменко
Ольга Науменко - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Личный аккаунт Ольги Науменко в социальной сетив "ВКонтакте"
Ольга Науменко
Есть помещение и в Оренбурге — выделил местный предприниматель. Тут складируют гумпомощь. Волонтеры доставляют посылки "за ленту" адресно раз месяц. Порой и сами бойцы приезжают.
"Наш костяк — около 60 волонтеров. Это люди, которые постоянно плетут сети, делают окопные свечи. Почти 700 человек регулярно помогают финансово. Так, с миру по нитке за все время собрали двадцать миллионов, — рассказывает Науменко. — На эти средства закупаем дроны, тепловизоры, машины. Сбились со счета, сколько автомобилей передали наши оренбуржцы безвозмездно".
© Фото предоставлено Ольгой НауменкоПенсионерки плетут маскировочные сети в библиотеке
Пенсионерки плетут маскировочные сети в библиотеке
© Фото предоставлено Ольгой Науменко
Пенсионерки плетут маскировочные сети в библиотеке

"Женская гвардия"

Многие из тех, кто регулярно приходит в штаб волонтеров, ждут близких с передовой.
«

"У одной женщины там сын, внук и племянник. Она плетет дома масксети. Парни целы, живы, воюют — всем составом за них переживаем и ждем, — говорит Ольга. — В Оренбурге плетением в основном занимаются вдовы. Сперва пришла одна девушка, затем передала другим — так и потянулись. Для них война не закончилась. Таким образом, они и бойцов на фронте поддерживают, и друг друга".

© Фото предоставлено Ольгой НауменкоОльга с волонтерами
Ольга с волонтерами
© Фото предоставлено Ольгой Науменко
Ольга с волонтерами
Усилия волонтеров заметили власти. Губернатор наградил Науменко знаком отличия "За содействие СВО", что стало импульсом к развитию. Теперь она возглавила региональное отделение уральской общественной организации "Женская гвардия укрепления тыла". И появились новые задачи.
В ближайшее время запустят курсы по подготовке операторов БПЛА для женщин. "Помимо прочего, планируют обучать тактической медицине, самообороне, стрельбе. Наши девушки из Оренбуржья уже служат на фронте: кто медиками, кто управляет дронами. Курсы решили организовать не просто так — есть спрос, — подчеркивает Ольга. — Занятия будут ознакомительными — два раза в неделю как минимум в течение двух месяцев. Для тех, кто собирается на фронт, — более серьезное обучение".
© Фото предоставлено Ольгой НауменкоВолонтеры помогают в том числе со спецоборудованием
Волонтеры помогают в том числе со спецоборудованием
© Фото предоставлено Ольгой Науменко
Волонтеры помогают в том числе со спецоборудованием

"Нужно спасать самих себя"

Старт программы наметили на апрель. Но пришлось перенести из-за паводка после прорыва дамбы на реке Урал.
Когда затопило Орск, волонтеры оперативно собрали гуманитарную помощь для пострадавших. Но как только вода подобралась к Оренбургу и пригороду, стало ясно, что "спасать надо прежде всего самих себя".
«

"У волонтера Анастасии дом в частом секторе затопило по второй этаж. Теперь живет у знакомых. Не впала в уныние, продолжает помогать, вместе со всеми участвует в закупках, доставляет помощь адресно, — рассказывает Ольга. — Был и такой случай: пока наш активист Володя развозил помощь оставшимся ни с чем, вода подошла и к его дому. Мама звонила в панике, чтобы он как можно быстрее приехал и помог собрать все необходимое, а затем эвакуироваться".

Одна из точек по плетению масксетей — в Доме культуры в селе Никольском — временно не работает: нет света и воды.
Волонтеры прежде всего помогают тем, кто временно устроился у родных. Нужны продуктовые наборы, бутилированная вода, постельное белье с подушками и одеялами, матрасы, одежда и обувь.
"Некоторые буквально остались ни с чем. Один мужчина как-то зашел к нам и попросил подобрать что-то из одежды. "Идти на работу не в чем", — приводит пример Ольга.
© Фото предоставлено Ольгой НауменкоГенераторы для пострадавших от наводнения
Генераторы для пострадавших от наводнения
© Фото предоставлено Ольгой Науменко
Генераторы для пострадавших от наводнения
Тем, кто возвращается в дома, стараются помочь с генераторами и тепловыми пушками. Кто-то арендует жилье, поэтому нужны раскладушки, чайники и электрические плиты.
Некоторые решили нажиться на ситуации и взвинтили цены на квартиры, но многие предоставили кров безвозмездно. Иногда подселяют к себе в квартиры целые семьи.
"В магазинах по вечерам витрины с хлебом пустуют. Скупают и бутилированную воду: пить из крана не рекомендуется. До некоторых населенных пунктов приходится добираться в объезд, — уточняет волонтер. — Местные откликнулись и несут помощь к нам в штаб, а мы адресно развозим. Гуманитарку сюда доставляют из разных уголков страны".

"Им сложнее"

Несмотря на сложную обстановку в регионе, помощь фронту не приостановили.
«

"А как же мальчишки? Им ведь сложнее", — говорят наши волонтеры. И приходят в штаб: вяжут, плетут, помогают разбирать коробки. В работе у нас одновременно десять заявок. Все строго по очереди: командиры заполняют специальный бланк и присылают нам. Стараемся закрыть все нужды по максимуму. Если не справляемся, связываемся с другими организациями, — объясняет Науменко. — Каждую заявку проверяем. Выясняем, обращались ли люди с теми же просьбами к другим. Это для того, чтобы не было мошенничества".

© Фото предоставлено Ольгой НауменкоВыгрузка гуманитарной помощи
Выгрузка гуманитарной помощи
© Фото предоставлено Ольгой Науменко
Выгрузка гуманитарной помощи
Ольга и сама вместе с мужем регулярно выезжает "за ленту". На связи приходится быть круглые сутки — без выходных и отпусков. Признается, что справляется благодаря команде и близким.
И призывает всех не оставаться безучастными. Ведь работы в ближайшее время предстоит много, бойцы нуждаются в постоянной поддержке. Кроме того, волонтеры не исключают, что нужно будет помогать пострадавшим от наводнения восстанавливать дома.
Активисты движения ZащитникамV2022 - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Сначала было тревожно". Что придумали в Крыму
4 апреля, 08:00
 
Надежные людиОбществоОренбургОренбургская областьГородищепомощьГуманитарная помощьНаводнение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала