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"Как же их бросить?" С чем столкнулись в Оренбургской области

"Как же их бросить?" С чем столкнулись в Оренбургской области - РИА Новости, 23.04.2024

"Как же их бросить?" С чем столкнулись в Оренбургской области

С первых дней спецоперации Ольга Науменко из Оренбуржья помогает фронту. Но из-за наводнения поддержка потребовалась самим добровольцам. Несмотря на это, работу РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:00

2024-04-23T08:00

2024-04-23T08:02

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наводнение

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Мария Марикян. С первых дней спецоперации Ольга Науменко из Оренбуржья помогает фронту. Но из-за наводнения поддержка потребовалась самим добровольцам. Несмотря на это, работу они не прекратили. О том, что делают волонтеры, — в материале РИА Новости.Помощь фонтуВесной 2022-го Ольга создала группу в соцсетях. Вместе с единомышленниками стала собирать тактические аптечки."Я из семьи военных. Безусловно, не могла оставаться в стороне, — объясняет она. — Живу с семьей в селе Городище. Когда узнали, чем занимаюсь, администрация местной библиотеки предоставила одно из помещений под плетение маскировочных сетей. Со временем разрослись: теперь у нас четыре точки в разных уголках области".Есть помещение и в Оренбурге — выделил местный предприниматель. Тут складируют гумпомощь. Волонтеры доставляют посылки "за ленту" адресно раз месяц. Порой и сами бойцы приезжают."Наш костяк — около 60 волонтеров. Это люди, которые постоянно плетут сети, делают окопные свечи. Почти 700 человек регулярно помогают финансово. Так, с миру по нитке за все время собрали двадцать миллионов, — рассказывает Науменко. — На эти средства закупаем дроны, тепловизоры, машины. Сбились со счета, сколько автомобилей передали наши оренбуржцы безвозмездно"."Женская гвардия"Многие из тех, кто регулярно приходит в штаб волонтеров, ждут близких с передовой."У одной женщины там сын, внук и племянник. Она плетет дома масксети. Парни целы, живы, воюют — всем составом за них переживаем и ждем, — говорит Ольга. — В Оренбурге плетением в основном занимаются вдовы. Сперва пришла одна девушка, затем передала другим — так и потянулись. Для них война не закончилась. Таким образом, они и бойцов на фронте поддерживают, и друг друга".Усилия волонтеров заметили власти. Губернатор наградил Науменко знаком отличия "За содействие СВО", что стало импульсом к развитию. Теперь она возглавила региональное отделение уральской общественной организации "Женская гвардия укрепления тыла". И появились новые задачи.В ближайшее время запустят курсы по подготовке операторов БПЛА для женщин. "Помимо прочего, планируют обучать тактической медицине, самообороне, стрельбе. Наши девушки из Оренбуржья уже служат на фронте: кто медиками, кто управляет дронами. Курсы решили организовать не просто так — есть спрос, — подчеркивает Ольга. — Занятия будут ознакомительными — два раза в неделю как минимум в течение двух месяцев. Для тех, кто собирается на фронт, — более серьезное обучение"."Нужно спасать самих себя"Старт программы наметили на апрель. Но пришлось перенести из-за паводка после прорыва дамбы на реке Урал.Когда затопило Орск, волонтеры оперативно собрали гуманитарную помощь для пострадавших. Но как только вода подобралась к Оренбургу и пригороду, стало ясно, что "спасать надо прежде всего самих себя"."У волонтера Анастасии дом в частом секторе затопило по второй этаж. Теперь живет у знакомых. Не впала в уныние, продолжает помогать, вместе со всеми участвует в закупках, доставляет помощь адресно, — рассказывает Ольга. — Был и такой случай: пока наш активист Володя развозил помощь оставшимся ни с чем, вода подошла и к его дому. Мама звонила в панике, чтобы он как можно быстрее приехал и помог собрать все необходимое, а затем эвакуироваться".Одна из точек по плетению масксетей — в Доме культуры в селе Никольском — временно не работает: нет света и воды.Волонтеры прежде всего помогают тем, кто временно устроился у родных. Нужны продуктовые наборы, бутилированная вода, постельное белье с подушками и одеялами, матрасы, одежда и обувь."Некоторые буквально остались ни с чем. Один мужчина как-то зашел к нам и попросил подобрать что-то из одежды. "Идти на работу не в чем", — приводит пример Ольга.Тем, кто возвращается в дома, стараются помочь с генераторами и тепловыми пушками. Кто-то арендует жилье, поэтому нужны раскладушки, чайники и электрические плиты.Некоторые решили нажиться на ситуации и взвинтили цены на квартиры, но многие предоставили кров безвозмездно. Иногда подселяют к себе в квартиры целые семьи."В магазинах по вечерам витрины с хлебом пустуют. Скупают и бутилированную воду: пить из крана не рекомендуется. До некоторых населенных пунктов приходится добираться в объезд, — уточняет волонтер. — Местные откликнулись и несут помощь к нам в штаб, а мы адресно развозим. Гуманитарку сюда доставляют из разных уголков страны"."Им сложнее"Несмотря на сложную обстановку в регионе, помощь фронту не приостановили."А как же мальчишки? Им ведь сложнее", — говорят наши волонтеры. И приходят в штаб: вяжут, плетут, помогают разбирать коробки. В работе у нас одновременно десять заявок. Все строго по очереди: командиры заполняют специальный бланк и присылают нам. Стараемся закрыть все нужды по максимуму. Если не справляемся, связываемся с другими организациями, — объясняет Науменко. — Каждую заявку проверяем. Выясняем, обращались ли люди с теми же просьбами к другим. Это для того, чтобы не было мошенничества".Ольга и сама вместе с мужем регулярно выезжает "за ленту". На связи приходится быть круглые сутки — без выходных и отпусков. Признается, что справляется благодаря команде и близким.И призывает всех не оставаться безучастными. Ведь работы в ближайшее время предстоит много, бойцы нуждаются в постоянной поддержке. Кроме того, волонтеры не исключают, что нужно будет помогать пострадавшим от наводнения восстанавливать дома.

https://ria.ru/20240404/volontery-1937679347.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, оренбург, оренбургская область, городище, помощь, гуманитарная помощь, наводнение