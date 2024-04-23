США надеются поставить часть помощи Украине к 9 мая, пишут СМИ
Politico: США надеются поставить Украине часть помощи из нового пакета к 9 мая
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США надеются поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Джо Байдена.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
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"Белый дом полагает, что сможет ускоренно отправить часть помощи Украине до 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из США в пакете будет доставлено к этому времени", - говорится в сообщении.
Чиновник предполагает, что часть помощи, такая как боеприпасы, уже начнут поставлять, но другие позиции займут больше времени. Кроме того, издание отмечает, что некоторые снаряды, такие как боеприпасы для РСЗО HIMARS могут быть отправлены достаточно быстро, а артиллерию калибром 155 миллиметров будут дольше доставлять на линию фронта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.