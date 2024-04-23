https://ria.ru/20240423/politico-1941715852.html

США надеются поставить часть помощи Украине к 9 мая, пишут СМИ

США надеются поставить часть помощи Украине к 9 мая, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024

США надеются поставить часть помощи Украине к 9 мая, пишут СМИ

США надеются поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени, сообщает РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:23

2024-04-23T11:23

2024-04-23T11:38

в мире

украина

сша

россия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США надеются поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Джо Байдена. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Белый дом полагает, что сможет ускоренно отправить часть помощи Украине до 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из США в пакете будет доставлено к этому времени", - говорится в сообщении. Чиновник предполагает, что часть помощи, такая как боеприпасы, уже начнут поставлять, но другие позиции займут больше времени. Кроме того, издание отмечает, что некоторые снаряды, такие как боеприпасы для РСЗО HIMARS могут быть отправлены достаточно быстро, а артиллерию калибром 155 миллиметров будут дольше доставлять на линию фронта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия