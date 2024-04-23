https://ria.ru/20240423/pokushenie-1941852902.html

Прозоров объяснил, почему покушавшиеся на него не нашли взрывчатку в России

Прозоров объяснил, почему покушавшиеся на него не нашли взрывчатку в России - РИА Новости, 23.04.2024

Прозоров объяснил, почему покушавшиеся на него не нашли взрывчатку в России

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что организаторы покушения на него не смогли найти взрывчатку в РФ и вынуждены были везти ее из-за... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:33

2024-04-23T18:33

2024-04-23T18:33

специальная военная операция на украине

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василий прозоров

украина

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что организаторы покушения на него не смогли найти взрывчатку в РФ и вынуждены были везти ее из-за границы, поскольку российские спецслужбы проводят качественную профилактическую работу, а потенциал украинских диверсантов в России существенно ослаблен. "Я думаю, что это хорошая профилактическая работа наших органов. То есть трудно им (злоумышленникам - ред.). Значит, у них не было возможности достать взрывчатку на территории России. Это опять-таки говорит о том, что наши пропахали эту грядку", - заявил Прозоров РИА Новости, отвечая на вопрос, зачем взрывчатку для покушения на него пришлось везти из Европы. "Опять-таки, это хорошо. Это говорит о кризисе кадровом, о кризисе потенциала. То есть тяжелее им становится работать", - считает он. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова 12 апреля у его дома на Коровинском шоссе, сам он пострадал незначительно. ФСБ сообщала о задержании троих причастных, в том числе человека, который собрал и привел в действие бомбу, и курьера, доставившего ее компоненты в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждает ФСБ.

https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html

https://ria.ru/20240423/prozorov-1941691118.html

https://ria.ru/20240413/prozorov-1939738349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, служба безопасности украины, василий прозоров, украина